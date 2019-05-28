Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure

Softwareone (ранее Comparex) помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure. Компания «Игровые решения» предоставила специалистам Softwareone доступ к своей ИТ-инфраструктуре. Совместными силами была настроена интеграция System Center Data Protection Manager c Azure Backup и резервное копирование баз данных SQL Server, файлового сервера и виртуальных машин Hyper-V в облачное хранилище Azure.

Сложностей при внедрении не возникло, компания использовала Azure уже более двух лет. Сайт, базы данных, и все основные инструменты находились в облаке. Весь процесс перехода был осуществлен непрерывно и занял чуть более месяца.

Microsoft Azure позволил оптимизировать затраты на инфраструктуру и персонал, не жертвуя при этом гибкостью и отказоустойчивостью.

«Облако Microsoft Azure как комплексное решение дает множество преимуществ. Во-первых, оно содержит исключительные системы безопасности, включающие алгоритмы шифрования, инструменты защиты сети, а также обнаружения и устранения угроз в реальном времени. Во-вторых, Azure позволяет масштабировать свои ИТ-активы в соответствии с потребностями бизнеса, поддерживая стабильно высокую скорость обработки данных при значительном сокращении стоимости обслуживания. В-третьих, облачная платформа быстро и легко внедряется в инфраструктуру, позволяя предотвратить остановку критически важных систем при миграции», – сказал Алексей Лыков, технический директор «Игровых решений».

Облачную игровую платформу Playkey компании «Игровые решения» ежедневно используют игроки из 15 стран. Для работы платформы запущено более 100 серверов на базе Nvidia Grid, расположенных в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Москве. В штате Playkey работает свыше 45 профессионалов в R&D, а партнерские соглашения заключены с крупнейшими игровыми издателями, включая Ubisoft, Bethesda и Wargaming. Ранее проект Playkey привлек $2,8 млн. инвестиций от крупного европейского венчурного фонда