СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт

СКБ-банк выбрал технологию Smart IDReader для реализации проекта по внедрению системы распознавания документов в различных каналах обслуживания клиентов. Разработчиком технологии является российская компания Smart Engines. В настоящий момент Smart IDReader запущена в эксплуатацию для распознавания паспорта РФ и банковских карт в мобильном банке для физических лиц, а также внедрена в мобильном приложении «СКБ-агент», предназначенном для оформления кредитных карт агентами банка.

СКБ-банк — один из крупнейших региональных российских банков, основанный в ноябре 1990 года. Основным акционером банка является крупнейшее российское промышленное объединение Группа Синара. СКБ-банк предлагает весь спектр высокотехнологичных финансовых услуг для физических и юридических лиц.

Выездное обслуживание клиентов агенты и партнеры СКБ-банка осуществляют с помощью мобильного приложения «СКБ-агент». Приложение позволяет консультировать по условиям выдачи кредитных карт, принимать заявки на кредит, отслеживать статусы кредитных заявок, оформлять и доставлять кредитные карты.

С помощью Smart IDReader для того, чтобы ввести паспортные данные в кредитную заявку, клиентам, агентам и партнерам банка достаточно отсканировать документ клиента в мобильном приложении. Для этого нужно показать разворот паспорта РФ камере телефона на несколько секунд. Smart IDReader в реальном времени распознает всю необходимую информацию и она будет внесена в поля кредитной заявки.

Сканирование данных банковских карт применяется для удобства пользователей при проведении различных платежных операций в мобильном приложении. Решение Smart Engines позволяет при различном освещении распознавать номер, срок действия и имя владельца на всех типах банковских карт, включая неэмбоссированные карты и карты национальной платёжной системы «Мир».

«Мобильные приложения являются нашим важным инфраструктурным элементом обслуживания, задача которого - повысить удобство нашего клиента при дистанционном взаимодействии. Опираясь на годы работы в формате классического универсального банка, сейчас мы предлагаем сервисы на уровне передовых финтех-компаний», — отметила руководитель проектов департамента цифровых технологий СКБ-банка Наталья Осадчикова.

Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров отметил: «Проект с СКБ-банком для нас — это важное подтверждение того, что технологии распознавания удостоверяющих документов в мобильных приложениях постепенно становятся must-have для различных форматов дистанционного обслуживания клиентов».

Smart IDReader является многоплатформенным решением по распознаванию удостоверяющих документов и банковских карт. Технология позволяет извлекать данные паспорта, более 20 типов российских документов, банковских карт и более 800 типов документов различных стран мира на сканах, фотографиях и в видеопотоке.

В дальнейшем планируется использование технологий распознавания Smart Engines для обработки документов при дистанционном обслуживании клиентов на сайте банка и во фронтофисной системе при обслуживании клиентов в отделениях СКБ-банка. По условиям сотрудничества банк получил возможность использовать распознавание паспорта РФ, загранпаспорта, водительских прав, СТС, ИНН, СНИЛС и других документов для всех основных мобильных, серверных и десктопных платформ.