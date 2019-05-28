Система электронных платежей Platbox разместила ИТ-инфраструктуру в облаке «Техносерв Cloud»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и система электронных платежей Platbox объявили о сотрудничестве.

Platbox разместил в облаке часть своей ИТ-инфраструктуры, выбрав услугу «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации Vmware. Этот сервис позволяет использовать гибкий подход в выборе дискового пространства: заказчик может скомбинировать, выбрав из четырех типов дисков – от медленных SATA до ALL Flash-хранилища для размещения особо требовательных ресурсов, включая гибридные диски на SAS с кэшированием на SSD. Поэтому для решения своих задач Platbox воспользовался гибридным пулом, состоящим из дискового пространства SSD и HDD дисков.

Также специалисты облачного провайдера оказали заказчику помощь в создании сетевой инфраструктуры (VPN второго уровня), которая объединяет виртуальные машины заказчика, в том числе и расположенные на других площадках, в единое целое. Для дополнительной защиты интернет-соединений и стабильной связи с оборудованием, размещенным на площадке «Техносерв Cloud», Platbox выбрал услугу «Резервированный доступ в интернет».

«Сотрудничество с финансовыми организациями требует от облачного провайдера сервиса с самым высоким уровнем отказоустойчивости. И мы можем достойно ответить на этот запрос, гарантируя доступность своей услуги на 99,9 % – не более 21 минуты простоя в месяц, – сказал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера "Техносерв Cloud". – Кроме того, наше облако имеет закрытый сегмент, ориентированный на информационные системы, которые предъявляют к облачному сервису жесткие требования информационной безопасности для соответствия стандартам PCI DSS».

«Размещая в облаке свои виртуальные машины, мы избавляемся от части работы по поддержанию работоспособности инфраструктуры и снижаем количество необходимых гипервизоров. Таким образом мы высвобождаем ресурсы собственного ИТ-подразделения для решения других задач. Кроме того, важным при переходе в облако "Техносерв Cloud" было повышение стабильности работы наших сервисов. Как расширение сотрудничества мы рассматриваем возможность увеличение количества виртуальных машин и перенос в облако новых сервисов, а также collocation», – отметил руководитель ИТ компании Platbox Илья Уваров.