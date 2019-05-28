«Первый бит» разработал решение «Бит.телефония как сервис»

«Первый бит» представил решение «Бит.телефония как сервис», представляющее сервисный подход к организации офисной телефонии. Такой подход позволяет компаниям любых размеров без существенных капитальных затрат увеличить количество продаж в среднем на 35%, скорость обработки клиентских звонков на 41%.

«Бит.телефония как сервис» — это способ объединить в общую телефонную сеть несколько офисов, даже если они расположены за тысячи километров друг от друга. Пользователи решения имеют возможность отвечать на звонки и совершать их без привязки к рабочему месту. Звонки между сотрудниками бесплатны.

ИТ-решение «Бит.телефония как сервис» позволяет хранить всю информацию о клиентских звонках в облаке. В системе можно задавать параметры и быстро формировать отчеты в любом разрезе. Например, отчёты о звонках сотрудников, продолжительности телефонных разговоров или о пропущенных звонках. Система проста в управлении и помогает собрать нужную статистику за пару кликов.

«Бит.телефония как сервис» — инструмент маркетинговых исследований. С помощью этого ИТ-решения руководитель видит недочеты и слабые места в работе сотрудников. Благодаря точному учету всех данных сотрудникам ставятся правильные ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI). Это позволяет увеличить количество продаж в среднем на 35%.

«Бит.телефония как сервис» также позволяет повысить уровень лояльности клиентов. ИТ-решение исключает лишних участников из цепочки обработки звонка, увеличивая скорость работы с клиентом на 41%. То есть он сразу звонит своему менеджеру по продажам. У сотрудника компании на мониторе автоматически появляется карточка клиента, поэтому ему нет необходимости тратить время на поиск информации о звонящем.

«Бит.телефония как сервис» работает с любым провайдером телефонии, интернета и оператором сотовой связи.

Благодаря решению «Бит.телефония как сервис» компания получает три продукта: «Интеграция с 1С», «Онлайн мониторинг и управление звонками», «BI инструменты, дашборды для контроля и качества». Эти продукты позволяют построить отказоустойчивую офисную телефонию, с помощью которой можно масштабироваться и быть всегда на связи.

Плата за комплексное решение «Бит.телефония как сервис» ежемесячная. Ее размер зависит от выбранного тарифа.

Можно выбрать дополнительные модули. Они представляют собой незаменимые инструменты для контроля и осуществления рабочих процессов. Самые популярные из них: многоуровневое голосовое меню (Interactive Voice Response, IVR), оценка качества, звонок с сайта, автообзвон, клиент-менеджер и объединение мобильной связи с офисной (Fixed Mobile Convergence, FMC). Компания будет платить только за тот функционал, который ей необходим.

«Бит.телефония как сервис» можно интегрировать с программами фирмы «1С» и другими CRM-системами.

«Владелец продукта «бит.телефония как сервис» имеет круглосуточный доступ к телекоммуникациям своего рабочего офиса из любой точки мира. Ему доступны более 40 инструментов для обеспечения непрерывного роста продаж, — сказал руководитель департамента информационных технологий ЦО компании «Первый бит» Максим Горин. — Чтобы начать пользоваться «Бит.телефонией как сервис», нужен только интернет и звонок в нашу компанию. Все подключается очень быстро, и у клиента будет возможность работать с любого удобного ему устройства».