МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза

МТС сообщила о росте спроса на облачные сервисы. В первом квартале 2019 года провайдер #CloudMTS в четыре раза увеличил выручку от облачных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос в семь с половиной раз.

В первом квартале 2019 года российские компании переносили в облако МТС как внутренние ИТ-системы, так и внешние ресурсы: интернет-магазины, клиентские онлайн-порталы, базы данных, учетные системы, тестовые среды для разработки новых сервисов. В частности, в 1,5 раза увеличилось потребление услуг по размещению персональных данных в облаке #CloudMTS в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных» в первом квартале 2019 года в сравнении с четвертым кварталом прошлого года.

По итогам первого квартала 2019 года более 600 компаний воспользовались облачными услугами МТС. Порядка 25% клиентского портфеля #CloudМТS приходится на представителей ритейла. Около 22% - на сферу финансов, 20% - на промышленные предприятия. Объем потребления облачных ресурсов существующими клиентами вырос в среднем на 25%. Более 60% клиентов провайдера #CloudMTS пользуются комплексом услуг оператора: мобильной связью и data-сервисами МТС.

Более 60% входящих заявок на миграцию в облако генерировали ИТ-подразделения, которым облачные технологии позволяют быстро организовывать тестовые среды, обеспечивают непрерывность работы систем и повышают скорость развертывания ИТ-инфраструктуры.

Среди клиентов провайдера #CloudMTS ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики компания Abbyy, международный бренд Hunkemoller Russia, один из лидеров на российском рынке «Бритиш американ тобакко Россия», специализированная лизинговая компания в составе группы Газпромбанка «Газпромбанк автолизинг», «МТС-банк», который входит в топ50 российских банков по величине активов, сеть клиник «Медси» и другие международные и отечественные компании. Услуги провайдера пользуются спросом среди представителей регионального бизнеса. К примеру, в облако #CloudМТS перешли тюменская группа компаний «Жилищный стандарт», сургутская телерадиокомпания «Сургутинформтв», крупный межрегиональный медиахолдинг PrimaMedia, интернет-гипермаркет «Зеленый остров» во Владивостоке и крупнейшая на Дальнем Востоке розничная сеть «Самбери», краснодарский производитель упаковки «Рускартон».

«С развитием облачного бизнеса мы связываем глобальные планы по выходу МТС на принципиально новый уровень в качестве провайдера цифровых услуг. За последнее время мы значительно укрепили свои позиции на рынке облаков за счет развития собственной облачной платформы и запуска новых сервисов, а также благодаря приобретению одного из крупнейших в России провайдеров «ИТ-Град», — отметил директор облачного провайдера #CloudМТS Олег Мотовилов. — Впервые в России мы предложили компаниям услугу антивирусной защиты для ресурсов в публичном облаке. Сейчас активно работаем над контейнерными сервисами, которые обеспечат нашим заказчикам возможность быстрого развертывания приложений в облаке и внедрения современных подходов, таких как микросервисные архитектуры».