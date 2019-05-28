«Монолит-инфо» выпустил новую версию программного комплекса «ERP монолит 7.0»

«Монолит-инфо» объявил о выходе новой версии программного комплекса «ERP монолит 7.0» («Monolit Suite 7.0») и опубликовал расширенное описание функциональных возможностей системы.

Помимо обновления модулей, традиционно входящих в состав ERP-решений, в версии «ERP монолит 7.0» существенно расширены функциональные возможности следующих компонентов: Встроенная система электронного документооборота (IIM/ECM). Система получила обновленный интерфейс и была переведена на облачную платформу Microsoft Azure; модуль «Управление складским двором» (Yard Management). Выпущено новое мобильное приложение для управления складом и транспортными потоками внутри двора.

В состав систем программного комплекса «ERP монолит 7.0» включен новый централизованный модуль «Монолит: управление мастер-данными», предназначенный: для централизованного управления основными данными компании или группы компаний; для контроля качества процессов обработки и модификации мастер-данных компании (обеспечения отсутствия повторяющихся, неполных или противоречивых данных в различных областях деятельности организации).

В рамках новой версии на централизованную платформу были переведены системы: «Монолит: управление закупками»; «Монолит: DRP» (планирование и управление дистрибуцией); «Монолит: контроль производственных процессов»; «Монолит: оперативное планирование производства»; «Монолит: тендеры».

Существенно расширена функциональность системы «Монолит: CRM» как за счет развития существующих модулей и мобильных приложений, так и за счет появления новых: «E-commerce»; РМ «Супервизор»; «Аудит складов».

На системном уровне в рамках платформы «ERP Монолит 7.0» реализована полная поддержка работы в облачной среде: возможность развертывания как на инфраструктуре заказчика (on-premise), так и в среде MS Azure; поддержка гибридных сред: часть сервисов остается on-premise, часть – переносится в MS Azure; полная поддержка Azure AD аутентификации; возможность развертывания сервисов «Монолит» как в виртуальных машинах Azure, так и поверх PaaS-сервисов – Azure App Service, Azure SQL Database Managed Instance; интеграция со средствами диагностики – Azure Application Insights, Azure Log Analytics, Azure Monitor.