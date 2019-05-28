HP представила новые решения печати для профессиональных пользователей

HP Inc. представила портфолио многофункциональных устройств, которые подключаются к облачному хранилищу и поддерживают управление с помощью приложений, предназначенных для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков. Устройства из обновленного портфолио позволяют печатать, сканировать и копировать где угодно благодаря умным приложениям, интерфейсу и упрощенному процессу печати. Удобная прямая печать «по команде» позволяет повысить эффективность и качество взаимодействия сотрудников как в небольших, так и в крупных компаниях.

Новые принтеры HP DesignJet T1600 и многофункциональные устройства T2600 и HP DesignJet XL 3600 стали еще одним дополнением в линейке самых безопасных в мире крупноформатных принтеров. Технологии безопасности HP обеспечивают наилучший уровень сетевой защиты и безопасность всего парка оборудования, что помогает не допустить утечку данных при печати, которая в противном случае может обойтись компании в сумму порядка $400 тысяч в год.

HP представляет модель HP PageWide XL 3900, которая поможет коллективам повысить эффективность работы. Завершают портфолио новые компактные принтеры для малого бизнеса и дома HP DesignJet T100 и T500, предназначенные для небольших рабочих пространств, где требуется повышенная скорость работы с данными и возможность использования мобильных коммуникаций.

«В среднем семь из десяти архитекторов регулярно прерывают свою работу, чтобы распечатать документы для своих коллег3. Это, казалось бы, простое действие на самом деле отвлекает их от своего следующего большого проекта, – отметил Гайент Санмартин (Guayente Sanmartín), генеральный менеджер и глава подразделения широкоформатной графики HP Inc. – HP является лидером в области трансформации крупноформатной печати для малого и среднего бизнеса и с помощью своих решений стремится добиться того, чтобы печать в рабочем пространстве была такой же умной и простой, как дома, а также поддерживались расширенные функции безопасности для обеспечения спокойствия клиентов».

Среди основных функций новых принтеров HP DesignJet T1600 и T2600 и многофункциональных устройств HP DesignJet XL 3600 MFP и HP PageWide XL 3900 MFP можно отметить следующие:

HP DesignJet T1600 и T2600 созданы для совместной работы. Сканирование правок становится проще благодаря возможности удаления фона, устранения перекосов и быстрым настройкам. Новый умный интерфейс с 15,6-дюймовым экраном обеспечивает удобный доступ к папкам проекта и файлам на USB-накопителе непосредственно с сенсорного дисплея всего в несколько кликов. HP Click: программное обеспечение HP Click для управления печатью позволяет с легкостью распечатывать проекты и PDF документы за меньшее число кликов. HP Smart: приложение HP Smart обеспечивает возможность печати и сканирования для пользователей, работающих на мобильных устройствах.

Благодаря высокой скорости печати до 170 страниц A1 в час можно быстрее завершать работу над проектам и и добиваться производительности труда. Автоматическая укладка: принтеры предусматривают возможность укладки листов различных размеров, от A4 до A0 – в том числе до 100 листов формата A1. Безопасность: функции HP Secure Boot и Whitelisting помогают защитить сеть, а HP JetAdvantage Security Manager обеспечивает безопасность оборудования.

Многофункциональное устройство HP DesignJet XL 3600 - новый стандарт надежности. Оно оптимизировано для получения мгновенного результата и отличается самой быстрой печатью первой страницы среди всех представленных на рынке устройств. Таким образом, проектировщикам не придется стоять перед принтером в ожидании. Экологическая устойчивость оборудования: принтер на 25% состоит из деталей, выполненных из переработанных материалов. Более низкие эксплуатационные расходы: принтер призван снизить эксплуатационные расходы благодаря более низкому энергопотреблению по сравнению с сопоставимыми LED принтерами.

Уменьшение занимаемой площади: принтер подходит для установки в офисе, он компактнее предыдущих моделей и занимает на 30% меньше места. Бесшумная работа: максимальный уровень шума составляет всего 42дБ, принтер работает практически бесшумно. Удобная работа с бумагой: встроенный верхний укладчик вмещает до 100 листов. 2 бесшпиндельных отсека позволяют автоматизировать загрузку бумаги: функции универсальной печати обеспечивают черно-белую и цветную печать в одном устройстве. Безопасность: функции HP Secure Boot и Whitelisting помогают защитить сеть, а HP JetAdvantage Security Manager обеспечивает безопасность оборудования.

HP дополняет свое производственное портфолио для технических отделов и представляет модель HP PageWide XL 3900, которая призвана ускорить работу и сэкономить издержки, объединяя в себе два устройства для черно-белой и цветной печати.

Быстрый доступ к печати: функции HP Click и интуитивный процесс сканирования обеспечивают впечатляющую производительность за счет высокой скорости печати – 6 страниц в минуту, и возможность удобной отправки документов в печать. Контроль над расходами: программное обеспечение HP Smart Tracker потребляет вдвое меньше энергии и обеспечивает возможности мониторинга, позволяя снизить издержки по сравнению со светодиодными принтерами. Консолидация устройств: сочетая в себе высокую эффективность цветопередачи и рабочего процесса, новинка позволяет получать качественные отпечатки с яркими цветами, четкими линиями, высокой детализацией и плавными оттенками серого, которые превосходят качество печати светодиодных принтеров.

Принтеры HP DesignJet T100/T500 подходят для архитектурных студий и офисов инженерно-строительных компаний, которые предпочитают компактные модели. Новинки представляют собой самые доступные плоттеры HP, предлагающие удобное решение для печати по требованию. Кроме того, эти принтеры стали первыми плоттерами DesignJet с поддержкой автоматизации повторяющихся рабочих процессов. Встроенный лоток для бумаги малого формата: встроенные универсальные лотки для бумаги формата A3 и A4 обеспечивают удобную печать качественных чертежей.

Чернила HP Bright Office Inks позволяют получать высококачественную печать, в том числе обеспечивают четкость линий и высокую детализацию с разрешением до 2400 точек на дюйм и нативной поддержкой HP-GL/2.

HP Click: функция HP Click делает печать PDF документов простой и удобной, а также оптимизирует использование ресурсов и снижает затраты, обеспечивая безошибочную печать проектов, в том числе с поддержкой пакетной печати. Приложение HP Poster App: приложение HP Poster App – это простой в использовании онлайн-инструмент для дизайнеров с тысячами бесплатных шаблонов, которые можно использовать для создания и печати постеров профессионального уровня.

Приложение HP Smart предлагает возможность мобильной печати со смартфонов и обеспечивает удобный доступ к файлам, сохраненным в онлайн-репозиториях. Функция Smart Task позволяет печатать, выгружать файлы в облачное хранилище и делиться этими файлами с другими участниками команды посредством электронной почты – в рамках единого процесса.