Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник»

Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявил о том, что центр реабилитации «Родник» в Архангельской области использует видеоконференции Videomost.

Основная задача центра реабилитации «Родник» – оказание квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной, социально-педагогической помощи и санаторного лечения инвалидов, детей-инвалидов и иных категорий граждан, проживающих на территории Архангельской области. Ежегодно в Центре получают реабилитационные услуги более 2000 инвалидов и иных категорий граждан. Использование современной системы видеоконфернцсвязи, которую обеспечивает Videomost, позволяет более оперативно и своевременно осуществлять коммуникацию медперсонала между собой и с руководством центра.

На базе Videomost организовывать видеоприемные для руководителей медицинских учреждений и осуществлять контроль качества оказания медицинских услуг. Видеоконференции дают возможность объединения для медицинской дискуссии специалистов и экспертов, находящихся в любой точке мира, а также позволяют проводить лекции и семинары по медицине с участием широкой аудитории слушателей, интерактивное общение опытных медицинских работников и студентов.

Помимо видеоконференцсвязи Videomost предоставляет инструменты для совместной работы: текстовый чат для вопросов и комментариев от врачей-зрителей во время трансляции; обмен документами и дистанционный биомониторинг (истории болезни, результаты анализов, документы по проведенной диагностике и лечению и т.п.). Кроме того, можно использовать запись и повторный просмотр конференций, семинаров и сложных операций.

Videomost используется различными организациями из сегмента здравоохранения, например, клиникой «Медицина» для оказания услуги «второе мнение», или в телемедицинском мобильном приложении Smartmed «Медси» и МТС.

Программный сервер Videomost и клиентские приложения для ПК и смартфонов обеспечивают доступ к видеоконференциям и инструментам для совместной работы для каждого сотрудника без дополнительных капитальных вложений в инфраструктуру. Videomost поддерживает множество популярных открытых протоколов и международных стандартов связи, включая H.323, H.239, SIP, BFCP, H.264, G.7xx, XMPP, WebRTC и другие, и обеспечивает совместимость с аппаратными системами ВКС, уже ранее закупленными в организации (Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др.), а также с Microsoft Skype. Videomost включает такие инструменты групповой работы как корпоративный мобильный мессенджер, совместная работа с документами, доска для рисования, проведение опросов и голосований и др. Сервер Videomost работает под ОС Linux, РС-клиентом ВКС является любой популярный веб-браузер, и Videomost еще дополнительно интегрирован с Microsoft Exchange, Active Directory и Outlook для импорта контактов и календарей.