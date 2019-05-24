Годовая выручка Lenovo выросла на 12,5% и составила рекордные $51 млрд

Lenovo Group объявила результаты 2018-2019 финансового года. Впервые годовой доход глобальной компании превысил $50 млрд, показав рост на 12,5% до рекордных $51 млрд.

Годовой доход до налогообложения вырос в 4,5 раза (459%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — $856 млн, чистая прибыль — $597 млн, что на $786 млн больше, чем отрицательные $189 млн в прошлом году.

Высоких результатов за полный финансовый год удалось достичь в том числе благодаря особенно сильному IV кварталу с ростом выручки и прибыли по всем направлениям. Выручка выросла на 10% в годовом исчислении и достигла $11,7 млрд. Прибыль до налогообложения составила $180 млн, увеличившись почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом ($143 млн, + 389%), а чистая прибыль составила $118 млн ($85 млн, + 261%).

Базовая прибыль на акцию за весь год составляла 5,01 цента США, а в четвертом квартале эта цифра составляла 1 цент США. Совет директоров Lenovo объявил окончательный дивиденд в размере 2,78 цента США на акцию за финансовый год, завершившийся 31 марта 2019 г.

«Великолепные финансовые показатели Lenovo являются результатом нашей стратегии трансформации. Во время глобальных перемен в экономическом, социальном и экологическом плане мы продолжаем концентрироваться на том, что действительно важно и позволяем нашим многочисленным клиентам по всему миру успешно делать то же самое. Я горжусь нашими потрясающими результатами и уверен, что в будущем мы достигнем еще больших высот», — отметил Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.

Intelligent Devices Group (IDG) продолжает лидировать в индустрии. Благодаря стратегии Lenovo Smart IoT выручка выросла почти на два пункта за весь год (рост на 9,9%), а прибыль до налогообложения увеличилась более чем вдвое (109%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,843 млрд.

Сегмент PSCD, одного из двух подразделений IDG, достиг рекордной годовой выручки в размере $38,5 млрд с доходом до налогообложения в размере 1,98 млрд. Благодаря инновациям для пользователей Lenovo является компанией-производителем ПК №1 в мире (согласно данным IDC) с рекордной долей рынка 23,4% в течение финансового года и остается самым быстрорастущим среди пяти ведущих игроков (+9,5% в годовом исчислении). Изменения существующего положения вещей, переосмысление форм-факторов и пользовательского опыта привели к многочисленным технологическим прорывам в прошедшем финансовом году. В частности, 13 мая 2019 г. было объявлено о выпуске первого в мире ноутбука со складным дисплеем.

Другое подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), увеличило прибыль до налогообложения на $464 млн в годовом исчислении и стало прибыльным со второй половины года благодаря четкой ориентации на конкретные рынки, конкурентоспособному портфелю продуктов и тщательному контролю расходов.

В приоритетных регионах наблюдается быстрый рост. Доля в Латинской Америке составляет рекордные 17,6%. В Северной Америке объем рынка вырос на 59,2 пункта, а в Китае — на 185,8. В остальном мире продажи мобильных устройств Lenovo также показали значительный рост.

Направление Data Center Group (DCG) достигло самого быстрого роста в годовом исчислении с момента приобретения архитектуры x86, увеличив годовой доход на 37% до рекордных $6,02 млрд. Это связано значительным ростом Hyperscale и Software Defined Infrastructure, где рост выручки составил 240% и 96% соответственно.

В течении года Lenovo Capital и Incubation Group успешно инвестировали $107 млн в доход группы до налогообложения. За полный финансовый год выручка от продажи ПО и сервисов достигла $2,4 млрд, увеличившись на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Результаты IV квартала: доход PCSD вырос на 10,3% по сравнению с прошлым годом; объем продаж ПК вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибавив 12 пунктов. Компания вернулась на первое место в сегменте потребительских товаров и укрепила свои лидерские позиции на рынке коммерческих ноутбуков в ценовом диапазоне $800 с ростом на 34% в годовом исчислении; MBG является прибыльным второй квартал подряд, увеличивая прибыль до налогообложения на $146 млн в годовом исчислении; впервые за пять кварталов выручка начала расти в годовом исчислении, составив 15,1% — это позволило обойти других игроков рынка на 26,8 пунктов. В этом квартале компания также представила первый в мире мобильный продукт, поддерживающий сети 5G; Доходы и прибыль с направления DCG продолжают расти из года в год, несмотря на жесткие рыночные условия. Совместное предприятие с Netapp в Китае уже работает и показывает первые успехи.