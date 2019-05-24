«Барс груп» расширила возможности платформы бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, расширила возможности программной платформы бизнес-аналитики собственной разработки Alpha BI. Теперь пользователям доступна новая обновленная версия Alpha 4.2, а также, уже готовится к выпуску Alpha 4.3.

Основной акцент в версии 4.2 сделан на удобный экспорт и импорт объектов с одного экземпляра Alpha BI на другой без необходимости повторной разработки и настройки одних и тех же объектов на разных экземплярах системы.

Таким образом, обеспечивается работа схемы, состоящей из нескольких контуров (являющихся отдельными экземплярами AlphaBI) dev-test-prod, предполагающая: первичную разработку либо доработку какого-либо объекта платформы (отчет, дашборд, OLAP, ETL-процесс, справочник и т.п.) в dev-контуре; после завершения разработки перенос объекта либо набора объектов из dev на test-контур с целью тестирования их работоспособности; последующий перенос протестированных объектов в prod-контур для их эксплуатации.

Если в предыдущих версиях была необходимость переносить все копии в полном объеме, то в новой Alpha 4.2 все процессы происходят проще и быстрее: теперь на продуктивную систему можно добавлять новые объекты, реестры и отчеты при помощи специальных пакетов. При том, что вносить изменения могут несколько десятков человек, все изменения доставляются точечно и общим комплектом.

Версия 4.2 обеспечивает работу систем согласно проверенным мировым практикам, отвечая при этом запросам политики импортозамещения.

С политикой импортозамещения связаны и изменения в готовящейся к выходу новой версии Alpha 4.3. Основной акцент сделан на апгрейд технологического стека с .net на asp.net core. Это первый шаг к полному переходу на .net core, что в будущем позволит работать на LINUX более производительно и стабильно.

«Alpha BI – наш топовый продукт, в который мы вкладываем серьезные ресурсы, в том числе и материальные. И он уже показывает впечатляющие результаты – мы научились обрабатывать десятки миллиардов записей за секунды. У Alpha BI огромный потенциал, который позволит ей стать одной из самых сильных платформ бизнес-аналитики» – отметил генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров.