АВВ поставит оборудование для первого речного судна на водородном топливе

Компания ABB поставит энергетическую и пропульсивную систему для нового буксира-толкача, который будет построен к 2021 г. на французской верфи в Лионе для Compagnie Fluviale de Transport (CFT), дочерней компании группы Sogestran. Оба судна используют технологию, полностью исключающую загрязнение окружающей среды. Двигатели работают на водороде, полученном из береговых возобновляемых источников энергии. Проект реализуется в рамках инновационного проекта FLAGSHIPS, финансируемого ЕС. Отраслевой консорциум был создан для поддержки коммерческих судов, работающих с нулевыми выбросами на ВВП и каботажных маршрутах.

В рамках проекта консорциума FLAGSHIPS, действующего с начала 2019 г., ABB сотрудничает с Центром технических исследований VTT Финляндии и поставщиком инновационных экологически чистых топливных решений Ballard Power Systems Europe. Компании разрабатывают судовую пропульсивную установку мощностью 400 кВт.

Одна из целей проекта – показать преимущества использования экотоплива на судах среднего размера (более 100 пассажиров), работающих на внутренних водных путях или вдоль побережья. FLAGSHIPS поддерживает переход на применение водорода, как основного вида топлива.

Планируется провести испытания и ежедневно отслеживать возможность бункеровки судна без влияния на график рейсов. Также необходимо выявить слабые стороны бункеровочной инфраструктуры.

Проект FLAGSHIPS поддерживается государственно-частным партнерством FCH JU, созданным в рамках европейской программы «Горизонт 2020» (Horizon 2020) для ускорения коммерческого применения экологичных топливных технологий в транспортных и энергетических отраслях. Три участника объединения FCH JU это Европейская Комиссия (EC), представитель отрасли топливных элементов и водородной промышленности, ассоциация Hydrogen Europe и объединение Hydrogen Europe Research, ответственное за исследовательскую деятельность. В новом проекте CFT также участвуют компании LMG Marin, NCE Maritime CleanTech и PersEE.