Ростех представил новую модель тахографа для контроля движения автотранспорта

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил новую модель тахографа. Устройство контролирует параметры движения транспорта, а также режим труда и отдыха водителя и оперативно информирует диспетчера. Презентация прибора «Атлант-КА» состоялась на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Тахограф – это контрольный регистрирующий прибор, предназначенный для установки на грузовых автомобилях и автобусах. Устройство «Атлант КА» отличают удобный и понятный интерфейс, возможность выгрузки данных разными способами – на экран или бумагу, а также через USB-разъем.

В настоящее время ведутся работы по сертификации прибора «Атлант КА». Серийное производство будет запущено до конца июля, массовые продажи стартуют во второй половине 2019 г.

Ранее Концерн начал выпуск навигационно-криптографических модулей тахографа (НКМ). Модуль предназначен для защиты информации от несанкционированной модификации. Ранее был заключен контракт с компанией «АВТОВАЗТРАНС» на первую поставку НКМ, которая запланирована на июнь 2019 г.

«Устройство является элементом цифровизации транспортной инфраструктуры. Его основное назначение – контроль движения автотранспортных средств, опасных маневров и режима работы водителей. Разработка также позволяет анализировать дорожный трафик и опосредованно влиять на его загруженность. Внедрение таких устройств будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.