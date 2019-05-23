«Московская биржа» обновила систему управления индексами

«Московская биржа» при помощи компании Bell Integrator завершила внедрение нового программного обеспечения – интегрированной системы управления и расчета индексов и индикаторов. Система существенно сокращает time-to-market запуска расчета новых индексов и имеет удобный интерфейс управления. Ее внедрение позволило «Московской бирже» первой в России организовать расчет показателей iNAV, необходимых для развития индустрии биржевых паевых инвестиционных фондов. Еще одним преимуществом является возможность рассчитывать индексы не только на собственных данных биржи, но и на основе внешней информации.

Внедренное ПО позволяет получать биржевую информацию (цены инструментов/курсы валют) в режиме реального времени и рассчитывать значения индексов по заданному расписанию, публикуя их во внутренние и внешние системы, а также на экраны пользовательских интерфейсов. Оно гибко управляет параметрами индексов, используя различные методы расчета.

В ходе реализации проекта специалистами Bell Integrator была выполнена интеграция программного обеспечения с торговыми, бэк-офисными системами «Московской биржи» и хранилищами данных.

Для получения расчета внешних биржевых данных с зарубежных площадок используется инфраструктура компании Refinitiv (новое наименование Thomson Reuters). Внешние индексные модули подключаются через API, объединяя проверенные наработки с современным пользовательским интерфейсом. Архитектура системы построена по модульному принципу с учетом высоких требований к надежности, бесперебойности и обеспечению возможности аудита произведенного расчета индексов. Сам пользовательский интерфейс базируется на веб-технологиях и предоставляет широкие возможности управления рассчитываемыми индексами.

«Благодаря новой системе управления расчетом индексов “Московская биржа” в короткие сроки смогла начать оказывать новые услуги, такие как расчет стоимости биржевых паевых инвестиционных фондов и расчет заказных индексов, конфигурация которых определяется с учетом требований клиента. Кроме того, это позволило снизить операционные риски вследствие централизации управления расчетными системами», – отметила директор департамента индексов и биржевой информации «Московской биржи» Наталия Сусленникова.