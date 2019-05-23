Merlion стал официальным дистрибьютором Zextras

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и Zextras, разработчик расширений для почтового сервера с открытым кодом Zimbra, объявили о заключении партнерского соглашения о продаже продуктов и услуг вендора на территории России и СНГ.

Это соглашение сделает решения Zextras (для организации почтового сервиса, чатов, совместной работы с документами, резервирования и хранения данных, поддержки мобильных устройств, персональных хранилищ) доступными широкому кругу российских пользователей через партнеров Merlion в форме покупки лицензий. Решения от Zextras базируются на ПО с открытым кодом, что делает клиентов менее зависимыми от разработчиков и помогает легко расширять и модифицировать свои информационные системы.

«Мы рады объявить о начале партнерства с Merlion по продаже Zextras Suite в России и СНГ. Zextras Suite благодаря своей надежности и высокой экономической эффективности уже используется миллионами пользователей во всем мире на крупных предприятиях, учебных и государственных учреждениях и у сервис-провайдеров. Соглашение, заключенное с Merlion, поможет российским пользователям получить альтернативу мирового уровня существующим на рынке почтовым системам и офисному ПО, сэкономить значительные средства и повысить конкурентоспособность своего бизнеса», – сказала официальный представитель Zextras в России Екатерина Триандафилиди.

Компания Zextras (основана в 2011 г.) занимается разработкой программного обеспечения Zextras Suite для Zimbra Open Source Edition и предоставлением услуг для государственных учреждений и коммерческих структур. В мире насчитывается более 17 млн пользователей Zextras Suite.

Zextras Suite разработан независимой итальянской компанией Zextras, работает на сервере Zimbra Open Source. Позволяет восстанавливать и резервировать данные в реальном времени. Кроме того, синхронизирует почтовые ящики Zimbra с протоколом Activesync в его последней версии с соответствующей функциональностью. Не менее важной является административное делегирование, функция мультихранения с сжатием и дедупликацией, что позволяет экономить 50% пространства на жестком диске.

«Наш портфель программного обеспечения пополнился Zextras, а это значит, что уже сегодня мы можем предложить партнерам решение мирового уровня, которое закроет потребность как крупного, так и среднего бизнеса, и благодаря комплексному решению Zimbra позволит многим клиентам оптимизировать свои внутренние коммуникационные процессы», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion.