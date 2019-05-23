«Корус консалтинг» перевела сеть супермаркетов Makro на системой аналитической отчетности на базе SAP Business Objects
ГК «Корус консалтинг» завершила проект по созданию системы аналитической отчетности SAP Business Warehouse на базе SAP HANA и инструментов SAP Business Objects в сети супермаркетов Makro. Ранее отчетность готовилась в компании вручную или полуавтоматическим способом, что требовало множества трудозатрат и доработок. Пользователи применяли упрощенные методы расчета показателей, а возможности электронных таблиц, используемых для подготовки отчетности, не позволяли задействовать все необходимые аналитические разрезы из-за огромного объема данных. Все эти факторы не обеспечивали должной скорости подготовки аналитики.
Для того, чтобы более оперативно собирать данные и формировать отчётность, руководство Makro приняло решение о внедрении BI-системы на платформах SAP Business Warehouse (BW), SAP HANA и SAP Business Objects. Для реализации проекта были приглашены специалисты «Корус консалтинг». Интегратор ранее имел опыт сотрудничества с ритейлером, в 2016 г. внедрив в сети систему управления предприятием на платформе SAP for Retail on HANA.
В ходе проекта были созданы более 20 отчетов, среди которых план выполнения продаж, анализ цен, отчёты по Out of Stock, взаиморасчетам с поставщиками, кассовой аналитике, ABC и XYZ-анализ продаж и торговой наценки. Возможности нового BI-решения позволяют руководству Makro проводить анализ кассовых чеков, представляющий из себя большой массив данных, необходимых для оценки среднего чека, нагрузки на кассах каждого супермаркета, эффективности проведенных промо-акций и прочих показателей.