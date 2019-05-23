 

ГК «ХайТэк» и InfoWatch создадут интеллектуальные системы безопасности на основе искусственного интеллекта

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Председатель Совета директоров ГК «ХайТэк» Николай Ивенев и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с целью создания интеллектуальных систем безопасности на базе технологий нейронных сетей и машинного обучения.

Меморандумом предусматривается совместная деятельность с целью создания, продвижения и реализации уникальных интеллектуальных систем безопасности с использованием технологий нейронных сетей и машинного обучения. Компании договорились о проведении перспективных исследований, а также общем взаимодействии с общественным организациями и экспертным сообществом для анализа трендов технологического развития в указанной сфере сотрудничества.

Взаимодействие в рамках Меморандума позволит компаниям предложить обществу актуальные решения в сфере информационной безопасности для Индустрии 4.0.

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