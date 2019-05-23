«1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате. Для внедрения была выбран продукт «1С:Предприятие 8. Управление ветеринарными сертификатами. Интеграция с ФГИС "Меркурий"». Решение было доработано под специфику предприятия, а персонал прошел курс обучения по эксплуатации системы.

По итогам проекта у Саратовского молочного комбината появилась готовая платформа по работе с «Меркурием», которая позволила сократить трудозатраты сотрудников и ускорить процессы, связанные с ВСД.

Надежда Ходосова, бизнес-аналитик направления разработки и автоматизации бизнес-процессов отдела информационных технологий Саратовского молочного комбината, сказала: «За то время, что мы работаем с внедренным решением, перебоев по доставке и обработке ВСД не было. Специалисты "1С-ижтиси" всегда оперативно и грамотно отвечали на все поставленные вопросы, а обучение прошло легко и доступно. Надеемся в дальнейшем на сотрудничество. Есть в плане намеченные проекты».