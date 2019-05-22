Ростех будет продвигать «умные» устройства для борьбы с болезнями сердца

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и производитель персональных кардиомониторов компания «КардиоКварк» подписали в ходе ЦИПР-2019 меморандум о совместном внедрении в медицинскую практику инновационных устройств, помогающих бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Участники альянса займутся совместной разработкой, производством и внедрением мобильного электрокардиографа CardioQVARK в клиническую практику на федеральном уровне. Устройство в виде чехла для мобильного телефона позволяет осуществлять онлайн-мониторинг работы сердца и автоматически передавать информацию о состоянии здоровья человека в медучреждение. С его помощью пациент может самостоятельно регистрировать ЭКГ в любое время в любом месте и получать оперативную онлайн-консультацию лечащего врача.

Прибор уже прошел апробацию в рамках пилотного проекта в Московской области, который был реализован при участии Минздрава России.

В соответствии с соглашением Госкорпорация Ростех, холдинг «Швабе» и компания «КардиоКварк» будут производить персональный кардиомонитор для онлайн-мониторинга работы сердца и кровеносных сосудов. Сеченовский университет выступит в роли научного и образовательного центра, где будет проводиться подготовка медицинских и технических специалистов, умеющих работать с подобными устройствами.

Партнеры планируют также развивать сотрудничество с международными специализированными и неправительственными организациями, благотворительными фондами, занимающимися вопросами телемедицины и информатизации здравоохранения.

Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин, первый проректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Свистунов и генеральный директор компании «КардиоКварк» Ольга Сунцова.

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из ключевых задач нацпроекта “Здравоохранение”. Умные устройства, которые мы внедряем в медицинскую практику, абсолютно комфортны для человека и позволяют осуществлять мониторинг здоровья удаленно, в режиме онлайн, не отвлекая человека от текущих дел», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.