«Рикор» запустил производство систем хранения данных в России

Российский холдинг «Рикор» объявил об окончании разработки и начале производства опытной партии комплектующих для систем хранения данных (СХД) и дисковых массивов (JBOD), включающих материнскую плату, корпус и активный бекплейн.

СХД предназначены для применения во всех сегментах ИТ-рынка и используются для организации хранения различных информационных ресурсов, а также предоставления бесперебойного доступа к базам данных.

По заявлению представителей «Рикор», все комплектующие являются полностью отечественной разработкой, имеют статус российского происхождения и внесены в реестр Минпромторга. Производство располагается на заводе «Рикор-электроникс» в Арзамасе. Завод оснащен современным оборудованием для SMD- и DIP-монтажа печатных плат, изготовления металлических и пластиковых корпусных деталей; сборочной линией; оборудованием для изготовления пресс-форм. Он также располагает ремонтным цехом и различным оборудованием для тестирования готовой продукци. «Рикор» производит продукцию, позволяющую отечественным производителям собирать СХД российского производства с адвалорной долей 70-80%.

По словам вице-президента компании Бориса Иванова, данная продукция может конкурировать с аналогами, поставляющимися из Азии, при этом сотрудничество с российской компанией избавит заказчиков от типичных проблем с поставщиками из Китая, таких как потеря качества продукции от партии к партии; убытки от большого количества брака в отправке; получение товара, не предназначенного для европейского рынка; заключение договора с компанией, никогда не занимавшейся экспортом; ошибок в логистике и проблем с таможенным оформлением.

СХД, собранные на базе комплектующих «Рикор», по мнению представителей компании, помогут российским операторам связи полностью закрыть свои потребности в рамках реализации «закона Яровой», по которому с 1 июня 2018 г. они обязаны хранить записи разговоров, переписку, видео, изображения и другие данные абонентов в течение шести месяцев.

Участники рынка в ходе обсуждения деталей закона, которые длились более двух лет, неоднократно заявляли о нехватке в России оборудования, подходящего для исполнения требований по хранению информации. В тоже время Минпромторг и Минкомсвязи, опираясь на постановление правительства, призывают обеспечить использование операторами отечественного оборудования для исполнения законов из «пакета Яровой».

Компания «Рикор» заявляет о готовности к тестированию выпускаемого оборудования заказчиками и участию в конкурсных и тендерных процедурах на поставки СХД и комплектующих к ним.