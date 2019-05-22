Концерн «Автоматика» представит новейшие системы обнаружения и противодействия дронам

Концерн «Автоматика» в ближайшее время представит современную аппаратуру криптографической защиты, средства радиосвязи, IP телефонии, а также новейшие комплексы радиоэлектронного обнаружения, идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам и другие высокотехнологичные решения.

Оборудование концерна будет представлено в двух кластерах: «средства связи и информационные технологии» и «средства и комплексы обнаружения и противодействия БПЛА».

Соответствующее оборудование концерна предназначено для долговременного, периодического и оперативного мониторинга радиообстановки, цифровой обработки и анализа сигналов, выявления радиоизлучений дронов, в том числе передатчиков, использующих сложные алгоритмы маскировки своей работы (накопление информации, перестройка по частоте, широкополосные и шумоподобные излучения и т.д.). Дополнительно оборудование осуществляет детальное исследование радиосигналов, локализирует их источники, а также создает и ведет архивы радиоизлучений беспилотных летательных аппаратов.

Концерн «Автоматика» в настоящее время занимается разработками в таких перспективных сферах, как телекоммуникационное оборудование и средства вычислительной техники; платформы предоставления унифицированных коммуникаций и услуг связи; платформы виртуализации и гиперконвергентные системы; новые методы защиты от киберугроз; средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам и другие.

«Мы рады предложить партнерам и заказчикам надежные, современные, комплексные решения. Наши продукты полностью основаны на базе отечественных разработок», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.