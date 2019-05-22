Huawei представила базу данных GaussDB с функциями искусственного интеллекта

Huawei запустила базу данных типа AI-Native GaussDB, а также распределенное хранилище данных FusionStorage 8.0 с высокими показателями производительности.

По заявлению Huawei, база данных GaussDB объединяет два серьезных достижения: во-первых, в GaussDB впервые ИИ-функциональность встроена в полный жизненный цикл распределенных баз данных, что позволит им осуществлять самонастройку, самодиагностику, самовосстановление и самообслуживание. Для интерактивной аналитической обработки данных (OLAP), оперативной транзакционной обработки данных (OLTP) и гибридной транзакционно-аналитической обработки данных (HTAP) в GaussDB используется теория оптимальности для реализации самообучаемого и самонастраивающегося алгоритма, улучшая показатели по настройке более чем на 60%.

Благодаря гетерогенной вычислительной среде база данных GaussDB использует мощь диверсифицированных вычислений, включая вычисления x86, ARM, GPU и NPU процессоров. В тесте на оценку производительности TPC-DS база данных GaussDB заняла первое место по показателям производительности, превзойдя среднее значение по отрасли на 50%.

База данных GaussDB поддерживает различные сценарии развертывания, в том числе локальное развертывание, и развертывание в частном или публичном облаке. На платформе Huawei Cloud база данных GaussDB предоставляет полный спектр услуг высокопроизводительного хранилища данных для клиентов в секторах финансов, интернета, логистики, образования и автомобилестроения.

Распределенное хранилище FusionStorage 8.0, по заявлению Huawei, показывает высочайшее в отрасли показатели производительности для задач распределенного хранения данных. Тест SPC-1 достиг 168 тыс. IOPS в 1 мс.

FusionStorage 8.0 одновременно поддерживает блочный, файловый, объектный протоколы и Hadoop Distributed File System протокол, что позволяет одной системе хранения данных управлять всем центром обработки данных.

FusionStorage 8.0 интегрирует технологию ИИ в управление жизненным циклом хранения данных, начиная с распределения ресурсов и предоставления услуг и заканчивая оптимизацией системы, прогнозированием рисков и локализацией сбоев.

По данным Huawei, на сегодняшний день решения GaussDB и FusionInsight на базе больших данных были установлены в 60 странах и регионах и обслуживают свыше 1,5 тыс. клиентов. Эти два решения внедрили более 500 коммерческих партнеров широко используются в таких отраслях, как финансы, телекоммуникации, государственные заказчики, энергетика, здравоохранение, производство и транспорт. В облаке Huawei запущено 13 услуг баз данных, включая сервисы хранения данных для отраслевых клиентов. Решение Huawei FusionStorage было лидером рынка с большей долей рынка программно-определяемых хранилищ данных за 2018 г., согласно отчету IDC.