G-Core Labs запустила новый европейский хостинг в Польше

G-Core Labs, международный провайдер облачных и периферийных решений по доставке контента, хостингу и безопасности, объявила о расширении присутствия в Европе, открывая пятую точку своего хостинга в этой части света в Варшаве.

«Новая точка присутствия G-Core Labs в Варшаве расширяет возможности выбора для компаний и команд, желающих иметь собственный виртуальный или выделенный сервер в Европе с качественным оборудованием и круглосуточной поддержкой. Точка присутствия гарантирует скорость доступа к выделенному или виртуальному серверу в 200 Мбит/c, не имеет каких-либо ограничений по трафику и располагается в сертифицированном дата-центре класса Tier III», – отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам компании G-Core Labs.

Выделенные сервера (VDS, virtual dedicated servers) G-Core Labs построены на новом оборудовании ведущих производителей, включая Dell, HP и др., однако при необходимости увеличить его мощность для любого VDS может быть произведен апгрейд. В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (intelligent platform management interface, интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удаленном формате.

Виртуальный сервер G-Core Labs основан на технологии виртуализации KVM и оснащен быстрыми SSD-дисками.

В выделенных и виртуальных серверах компании реализована функциональность автоматической установки наиболее популярных операционных систем (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развертывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все сервера G-Core Labs защищены от DDoS-атак с помощью технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика

Аренда виртуального сервера в Польше в минимальной конфигурации без ограничений по трафику обойдется в 3 евро в месяц. Процесс покупки автоматизирован: сервер активируется моментально после оплаты.