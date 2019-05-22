Citrix представила цифровое рабочее пространство для Google Cloud

Компания Citrix Systems, Inc. сегодня объявила о планах включить в Citrix Workspace поддержку Google Cloud, чтобы заказчики смогли получить дополнительную гибкость и свободу выбора при переходе в облака: они смогут быстрее и эффективнее доставлять приложения на устройства Google и операционные системы и расширить функциональные возможности пользователей. Об этом объявили в ходе конференции Citrix Synergy, посвященной цифровым технологиям.

Расширение Citrix Workspace за пределы Citrix Virtual Apps and Desktops позволит компаниям, использующим Google Cloud, модернизировать свои приложения и обеспечить унифицированный доступ для устройств Google и операционных систем, создавая, таким образом, мощный инструмент для повышения производительности работы сотрудников и ИТ-администраторов.

Запланированная поддержка Google Cloud Identity позволит, в том числе, выполнять простую аутентификацию пользователей с помощью учетных записей G Suite для доступа к Citrix Workspace, что предоставит конечным пользователям унифицированные функциональные возможности и более высокий уровень безопасности. Кроме того, интеграция интеллектуальных функций в G Suite позволит компаниям автоматически уведомлять сотрудников о важных событиях через их календари. Это увеличит вовлеченность сотрудников в рабочие процессы и производительность их работы, т.к. им не нужно будет постоянно переключаться между приложениями для поиска нужной информации.

С помощью сервиса Machine Creation Service (MCS), реализованного в решении Citrix Virtual Apps and Desktops, ИТ-специалисты смогут оперативно, эффективно и с возможностью масштабирования добавлять рабочие нагрузки Citrix на базе Windows и создавать современную цифровую рабочую среду, в которой сотрудники смогут получить доступ ко всем инструментам, необходимым для эффективной работы. Автоматизированное создание рабочих нагрузок в Google Cloud Platform уже доступно по запросу и будет предложено всем заказчикам в III кв. 2019 г. Виртуальные десктопы на базе Linux компании Citrix также скоро получат поддержку Google Cloud Platform (GCP).

«Поскольку компании переносят все больше приложений в облачные среды, им важно организовать для сотрудников простой и защищенный доступ в любом месте, в любое время и с любого устройства. За счет реализации в Citrix Workspace поддержки Google Cloud мы даем возможность нашим заказчикам ускорить свои проекты цифровой трансформации и дать пользователям простые и интуитивно понятные функциональные возможности», – отметил президент и главный исполнительный директор компании Citrix Дэвид Хеншелл (David Henshall)

«Многие из наших заказчиков уже инвестировали в программное обеспечение и инфраструктуры, но при этом хотят иметь возможность инвестировать в облачные решения в будущем. За счет расширения нашего партнерства с Citrix мы открываем дополнительные возможности таким клиентам, позволяя им получать доступ и запускать свои корпоративные приложения в любом месте, просто, гибко и безопасно», – сказал президент по работе с заказчиками компании Google Роб Енслин (Rob Enslin).