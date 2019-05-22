Автоматизированная система «ВИСТ Групп» и «КонсОМ СКС» поможет горнякам «Норникеля»

Специалисты компаний «ВИСТ Групп» (входит в ГК «Цифра») и «КонсОМ СКС» разработали для Быстринского ГОКа уникальную автоматизированную систему управления открытыми горными работами (АСУОГР). Это программный продукт, позволяющий оптимизировать процессы перевозки руды, повысить эффективность использования техники и оборудования, снизить издержки и обеспечить безопасность персонала.

Специалисты «ВИСТ Групп» автоматизировали процесс оптимальной подачи горного транспорта под загрузку и разгрузку для получения руды с усредненными характеристиками по составу, а также расчет оптимального маршрута горного транспорта для снижения расходов на транспортировку. Была построена модель оптимальной организации складов временного хранения руды с вычислением необходимых запасов и оценки влияния перевозок на средний химический состав сырья. Кроме того, было цифровизовано измерение содержания химических элементов в потоке перерабатываемой руды для управления шихтованием.

Весь парк горной техники был оснащен бортовыми компьютерами, позиционным оборудованием, позволяющим оптимизировать ведение горных работ, и датчиками, контролирующими все важные параметры эксплуатации: пробег, моточасы, углы наклона, потребляемое топливо и прочие. Установленное программное обеспечение «Карьер» облегчает работу практически всем службам Быстринского ГОКа. Диспетчеры в реальном времени контролируют соблюдение плана горных работ, получают всю необходимую отчетность, быстро составляются путевые листы с автозаполнением всех необходимых данных, осуществляется мониторинг графика выходов водителей и т.д. Более того, система была интегрирована с используемыми сотрудниками радиостанциями, и теперь в режиме реального времени можно отслеживать передвижение персонала в зоне работ, что существенно повышает безопасность.

Особенность реализованного проекта состоит в том, что в рамках решения задачи по автоматизации производственной логистики к стандартным параметрам скорости, объема и маршрутов была добавлена необходимость отслеживать химический состав руды. Для этого технологию рентгенофлуоресцентного анализа совместили с математическими методами: создали математическую модель перевозок, организовали непрерывное измерение химического состава руды в потоке и связали все эти данные в единый интеграционный поток обрабатываемых данных. В результате система, обеспечивающая информационное сопровождение процессов добычи и транспортировки руды для автоматизированного шихтования.

Внедренная система заложила фундамент системы оперативно-календарного планирования Быстринского ГОКа, которая поможет сотрудникам сэкономить силы и время, избежать ошибок, сократить издержки предприятия, обеспечить высокое качество сырья. В перспективе функционал этой системы может быть значительно расширен. Уже сейчас сделаны шаги с прицелом на будущее. Был создан резерв измерительных датчиков и комплектующих для техники, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшие годы, а также в планах уже имеется цифровизация буровых станков и смесительно-зарядных машин для проведения буровзрывных работ.