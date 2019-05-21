Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса»

Компания «Логика Бизнеса» поддержала развитие сервисного центра по работе с персоналом для 127 региональных офисов сотового оператора Tele2, организовав работу с кадровым учетом. Оператор сократил издержки на дублирование персонала и упорядочил работу бэк-офиса.

Одним из решений для качественного улучшения бизнес-процессов территориально распределенной компании стала централизация части функций бэк-офиса (HR, финансы и бухгалтерия) в общих центрах обслуживания (ОЦО). В 2017 г. исполнение стратегии получило свое продолжение в реализации нового проекта: добавлении в состав общего программного комплекса подсистемы для автоматизации процессов кадрового делопроизводства. В качестве подрядчика Tele2 выбрала компанию «Логика Бизнеса», ведущего поставщика ECM-решений.

Автоматизация коснулась всех бизнес-процессов по созданию и управлению кадровым досье: от оформления на работу, переводов в рамках компании и премирований до командировок и увольнений по разным причинам. Делопроизводители в региональных офисах в зависимости от операции формируют, дополняют или обновляют пакет скан-образов документов сотрудника и отправляют его через систему электронного документооборота в ОЦО, где после проверки и обработки происходит его размещение в централизованном архиве.

Структурированное хранилище имеет возможность организации ссылок на досье или отдельные документы, а также их открытия через систему «БОСС-кадровик» в соответствии с уровнями доступа.

Комплексное решение позволило выделить функции бэк-офиса в единый центр и повысить операционную эффективность компании.

«Создание сервисного центра по работе с персоналом стало частью реализации проекта Tele2 по внедрению новой бизнес-модели. Объединение бизнес-процессов HR-функции позволило нам повысить эффективность управления бизнес-процессами и внедрить передовые мировые практики в области организационного дизайна. А для сотрудников Tele2 развитие структуры компании принесло дополнительные возможности для профессионального развития и карьерного роста», – отметила директор сервисного центра по работе с персоналом Tele2 Ирина Ковалева.

«Разработанная нами платформа позволит Tele2 обеспечить масштабируемость, централизованность, гибкость, надежность и безопасность в управлении различными типами документов», – сказал генеральный директор «Логики Бизнеса» Георгий Подбуцкий.