Dell представила новые инфраструктурные решения для ИТ-среды

Dell Technologies представила новые современные инфраструктурные решения для ИТ-среды – от периферии сети до центра обработки данных, до публичных и частных облаков. Эти технологии могут предоставить клиентам базовые возможности для создания, обработки, транспортировки, хранения, защиты и потребления данных.

«Сейчас самый захватывающий период из тех, которые я видел за свои 30 с лишним лет работы в сфере высоких технологий, – отметил Джефф Кларк (Jeff Clarke), вице-президент Dell Technologies по продуктам и операциям. – В новом цифровом мире способность организаций использовать возможности своего капитала данных определит победителей и проигравших в цифровой экономике. Цель обновления технологий Dell – от периферии до ядра сети и облака – состоит в том, чтобы помочь нашим клиентам внедрять инновации, в полной мере решать эти прорывные задачи и выигрывать».

Dell Technologies может трансформировать периферию глобальной сети (WAN), помогая клиентам модернизировать и развивать свои глобальные сети для удовлетворения жестких требований нового мира гибридного облака. Новая система Dell EMC SD-WAN Edge на базе ПО Vmware представляет собой интегрированную платформу, которая помогает улучшить качество обслуживания клиентов. Она объединяет предлагаемое по подписке отмеченное отраслевыми наградами программное обеспечение Vmware SD-WAN by Velocloud и оборудование Dell EMC с единой комплексной поддержкой.

Dell Technologies Consulting Services также представляет три новых сервиса для клиентов, использующих технологии SD-WAN: консультирование, проектирование и внедрение. Специалисты Dell Technologies выступают консультантами, помогая клиентам планировать, настраивать и правильно масштабировать платформу, обеспечивая основу для успешного развертывания и управления модернизированными функциями виртуальной сети.

Для основного центра обработки данных, где клиенты осуществляют свои ИТ-операции, Dell Technologies представляет новые решения и усовершенствования, которые упрощают и ускоряют доступ к данным и приложениям.

Линейка коммутаторов компании для открытых сетей теперь переименована в Dell EMC Powerswitch. Это новое наименование отражает мощные функции для современного предприятия, которое поддерживает больше объемы трафика данных во всех точках периферии, ядра сети и облака.

Dell EMC Powerswitch S5200-ON, первый из семейства коммутаторов с новым названием, по данным Dell, обеспечивает в 2,5 раза более высокую производительность по сравнению с предыдущими моделями. Это серия включает первую на рынке версию с корпусом половинной ширины, разработанную для сред HCI. Доступный в новых 12- и 24-портовых вариантах, коммутатор обеспечивает низкую плотность и высокопроизводительные коммуникации между стойками. Такой коммутатор подходит для модернизации, автоматизации и трансформации корпоративных сетей, может развертываться на периферии, при реализации систем хранения и HCI.

Dell EMC Powerswitch S5248-ON теперь поддерживает более интенсивные и критически важные инсталляции HCI «под ключ», управляемые Vxrail с интеграцией Smartfabric Services. Для Vxrail сервисы Dell EMC Smartfabric Services автоматизируют до 98% шагов проектирования сетевой фабрики, ее валидации и развертывания. Dell EMC Powerswitch S5248 – первый в компании коммутатор 25GbE, сертифицированный для Smartfabric Service, позволяет сети идти в ногу с более высокими требованиями ввода-вывода и систем хранения данных.

Специализированное устройство Dell EMC Vxflex, новая оптимизированная система, поставляемая «под ключ», входит в портфель гиперконвергентных решений Dell EMC и помогает клиентам модернизировать свою инфраструктуру с помощью экономичного форм-фактора меньшего размера, который можно масштабировать по мере роста потребностей. Это дополнение связано с тем, что Dell EMC объединяет свои интегрированные системы HCI с поддержкой Vxflex OS под общим брендом – Vxflex. Этот бренд включает в себя как новое устройство Vxflex, так и интегрированную стойку Vxflex (ранее Vxrack Flex).

Семейство Dell EMC Vxflex предлагает клиентам, не использующим исключительно ПО Vmware, дополнительный выбор операционных систем и возможность поддержки высокопроизводительных приложений и баз данных. Благодаря расширению портфеля Vxflex, клиенты, которые нуждаются в решении «под ключ», но не испытывающие потребности в более крупной интегрированной стойке Vxflex, теперь могут выбрать решение меньшего масштаба с такими же преимуществами масштабируемости и надежности, а также воспользоваться гибкими сетевыми опциями.

Интегрированная стойка Vxflex будет дополнена системными компонентами для повышения производительности, автоматизации и обеспечения безопасности, что позволит заказчикам удовлетворять дальнейшие требования по масштабируемости и управлению современного центра обработки данных. Все семейство Vxflex, которое также включает в себя узлы Dell EMC Vxflex Ready, будет оснащено новым программным обеспечением Dell EMC Vxflex OS 3.0.

«Трансформация ИТ является ключевым приоритетом в Университете Северного Техаса, поскольку мы стремимся предоставить нашим кампусам, колледжам и департаментам реальный коллективный опыт в сфере ИТ-услуг, – отметил Рама Дуувараха (Rama Dhuwaraha), ИТ-директор Университета Северного Техаса. – Благодаря Dell EMC мы достигли необходимого уровня автоматизации и поддержки совместной работы. Для удовлетворения потребностей наших клиентов, создания новых услуг и обеспечения гибкости и масштабируемости в соответствии с будущими требованиями университета мы модернизируем ИТ-среду с помощью интегрированных стоек Vxflex в центрах обработки данных и возможностей оркестрации и управления Vxflex Manager».

В настоящее время Dell EMC предлагает ранний доступ к Vxrail Analytical Consulting Engine (ACE) в составе системного программного обеспечения Vxrail HCI для совместной работы с клиентами и возможности учесть их мнения и пожелания при разработке продукта. Эта новая централизованная платформа сбора данных и аналитики помогает клиентам поддерживать высокую производительность своего стека HCI и обеспечивать ее готовность к будущим рабочим нагрузкам, используя возможности машинного обучения для прогнозирования пропускной способности и самооптимизации системы. Работая по всему стеку HCI, ACE выполняет дистанционные измерения и диагностику, помогая ИТ-специалистам автоматизировать повседневные задачи управление и принимать обоснованные решения. С течением времени ACE продолжает обучаться и исследовать тенденции в использовании ресурсов, управлении и пр., обеспечивая высокопроизводительную операционную среду, основанную на аналитике и передовом отраслевом опыте.

Системное ПО Vxrail HCI – это новое название средств оркестрации для автоматизации, интеграции, управления, аналитики и расширения исключительно сред Vxrail. Его можно развертывать в рамках стратегии модернизации центра обработки данных или в качестве основы для создания облака. Оно помогает ИТ-специалистам автоматизировать развертывание, обеспечивает полное управление жизненным циклом и ключевые точки восходящей и нисходящей интеграции.

Dell Technologies представила новый двухсокетный сервер Dell EMC DSS 8440 в корпусе 4U, предназначенный для приложений машинного обучения и других ресурсоемких рабочих нагрузок, требующих высочайшего уровня производительности вычислений.

Сейчас растет потребность в возможностях машинного обучения, обусловленная разработкой облачных приложений, которые обрабатывают огромные объемы данных, считают в Dell. Сервер Dell EMC DSS 8440 предлагает гибкий баланс ускорителей, начиная с четырех, восьми или десяти графических процессоров Nvidia Tesla V100 и высокоскоростного ввода-вывода с производительным локальным хранилищем, чтобы обеспечить высокое быстродействие для ресурсоемких рабочих нагрузок, таких как моделирование, имитационное моделирование и предиктивная аналитика в научных и инженерных средах.

Система DSS 8440 подходит для приложений машинного обучения, сокращая время, необходимое для обучения моделей и получения результатов аналитики.Открытая архитектура сервера DSS 8440, основанная на отраслевом стандарте PCIe, позволяет осуществлять запланированную кастомизацию внутренних компонентов, таких как ускорители, опции хранения и сетевые карты.

Dell EMC SD-WAN Edge на базе Vmware, как ожидается, появится в продаже в июле 2019 г.

Коммутатор Dell EMC Powerswitch серии 5200 доступен в настоящее время.

Интегрированные системы Dell EMC Vxflex, включая новое устройство и ребрендинг интегрированной стойки, а также усовершенствования Vxflex Manager будут доступны в июле 2019 г.

Dell EMC Vxflex OS 3.0 теперь доступна для узлов Vxflex Ready и будет доступна для устройств Vxflex и интегрированной стойки в июле 2019 г.

Dell EMC VxRail ACE – ранний доступ для клиентов начнется в мае 2019 г.

Серверы Dell EMC DSS 8440 будут доступны во II квартале 2019 г.