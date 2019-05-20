«Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту платформы SAP HANA.

По заявлению разработчиков, «Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обработке данных платформы SAP HANA, не нагружая и не ограничивая функциональность. Применение технологии больших данных и машинного обучения помогает в предотвращении инцидентов, связанных с неправомерным доступом к данным в СУБД и приложениях.

Контролировать доступ к системам, использующим платформу SAP HANA, можно тремя способами: пассивным, работая с копией трафика и осуществляя лишь функцию мониторинга с помощью агентского ПО на сервере СУБД; контролируя локальные подключения; в виде активного сетевого экрана, устанавливая систему в разрыв, что позволяет блокировать нежелательные события.

Кроме работы с SAP HANA «Гарда БД» обнаруживает, контролирует и классифицирует следующие типы баз данных: Oracle, MicrosoftSQL, MySQL, PostgreSQL, Teradata, IBM Netezza, Sybase ASE, IBM DB2 и «Линтер», Firebird, Interbase, Appache Casandra, в том числе инструменты для взаимодействия с кластером Hadoop — Apache Hive и брокер сообщений Appache Kafca.

«Гарда БД» — аппаратно-программный комплекс для аудита доступа к базам данных и веб-приложениям. В систему встроен модуль поведенческой аналитики, который благодаря динамическому профилированию позволяет на ранних этапах выявлять подозрительную активность в действиях пользователей и оперативно информировать об этом службу безопасности.

SAP HANA — высокопроизводительная NewSQL-платформа для хранения и обработки данных.