Банк Союз сократил time-to-market кредитного сервиса

ИТ-интегратор «Инфосистемы Джет» совместно с Банком Союз внедрили интеграционную шину для взаимодействия систем кредитного конвейера клиентов банка — физических лиц. За счет полной автоматизации тестирования данного решения проверка обновлений ускорилась в сотни раз. Это помогло значительно сократить сроки и стоимость его запуска для банка.

На старте проекта «Инфосистемы Джет» разработала интеграционную шину для взаимодействия банковских систем в ходе создания и обработки кредитных онлайн-заявок, реализующую порядка 400 сценариев — от формирования заявки, проверки паспорта и запроса данных о клиенте до построения графика платежей и подтверждения заявки. Внесение доработок в любую из внешних систем требовало изменений в самой шине, а также проверки корректности ее работы, что крайне затратно с точки зрения временных и человеческих ресурсов.

На этапе разработки решения автотесты позволили проводить каждый цикл тестирования шины за 3 часа (вместо 400–600 часов работы в ручном режиме). Запуск решения, таким образом, удалось ускорить на 3 месяца. В проекте были задействованы системы, не имеющие графических интерфейсов — их автоматизация, как отмечают эксперты, окупается в десятки раз быстрее, так как не требует больших затрат на поддержку при дальнейших изменениях в продукте.

Уже на первом этапе проекта специалисты «Инфосистемы Джет» реализовали подход Continuous Integration (CI), автоматизировав сборку, установку и тестирование функциональности интеграционной шины. При этом за счет создания эмуляторов банковских систем (интернет-банка, базы данных клиентов и системы обработки кредитных заявок) тестирование и доработка функциональности шины велись независимо от других подрядчиков — в соответствии с принятым планом изменений.

В дальнейшем этот подход также помог ускорить проверку интеграции систем: в случае выявления некорректной работы комплекса изменения вносились на уровне шины, после чего запускались автотесты. А с появлением в проекте новой функциональности дополнялся и стек автоматизированных тестов.