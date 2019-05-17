«Ростех» представил новую продукцию в сфере вертолетостроения
«Ростех» представил новейшие разработки предприятий госкорпорации, в числе которых «Вертолеты России», «Росэлектроника», «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), холдинг «Швабе» и тульский завод «Октава».
Одной из представленных новинок стал турбовальный двигатель ВК-2500ПС-02 разработки и производства «ОДК-Климов» (входит в ОДК). Он предназначен для российского гражданского среднего транспортного вертолета «Ка-32». Модернизация «Ка-32» с установкой ВК-2500ПС-02 позволит серьезно повысить эксплуатационные качества машины, в том числе – надежность при работе с транспортировкой грузов на внешней подвеске, считают в «Ростехе».
Также представлен LMS (Learning Management System) – проект холдинга «Вертолеты России», который позволяет вести подготовку инженерно-технического персонала дистанционно, в режиме онлайн. После завершения теоретического курса для получения сертификата специалисту остается освоить практическую часть и пройти тестирование в учебном центре холдинга.
Кроме того, представлено новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование «Росэлектроники», обзорно-прицельные станции для боевых вертолетов и лазерная курсоглиссадная система посадки воздушных судов производства «Швабе», пилотажно-навигационные комплексы и бортовое радиоэлектронное оборудование для вертолетов и БПЛА, разработки КРЭТ, а также линейка телефонно-микрофонных гарнитур для работы с бортовой аппаратурой тульского завода «Октава».