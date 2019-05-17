«Мегафон» представил цифрового помощника юриста nlogic

«Мегафон» на IX Петербургском международном юридическом форуме представил новые возможности для робототизации и автоматизации работы юристов – цифрового помощника юриста nlogic.

«Мегафон» уже использует это цифровое решение. В основе nlogic лежит сочетание нейронного и алгоритмического подходов, что позволило объединить в одном решении конструктор договоров и автоматическое составление отзывов на потребительские иски, умеющее распознавать счета, акты и другие документы.

При этом цифровой помощник распознает как живую речь, так и свободные тексты в любом формате, используя полученную информацию для создания юридически значимых документов. Система распознавания текста со сканов обеспечивает точность более 90% при средней скорости до 6 сек/стр.

Среди преимуществ nlogic – «бесшовная» работа на любых устройствах, возможность распознавания естественного языка, легкость работы с текстами и легкое внедрение в ИТ-бизнес-системах любого уровня и сложности.

«Наше решение универсально, его можно использовать в любом бизнесе. Однако мы для себя пока поставили ограничение: применять решение будем в массовых рутинных процессах, где требуется обработка более чем тысячи документов – именно в этом случае применение цифрового помощника максимально эффективно. И все же это не значит, что уже в ближайшее время роботы полностью заменят юристов-людей – специалисты просто избавятся от необходимости рутинной работы и освободят до 90% текущей занятости рабочего времени для новых дел», – сказал директор по правовым вопросам «Мегафон» Сергей Переверзев.