«Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды»

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, обновила платформу для сбора отчетности «Своды». Результатом работы стало ускорение работы системы, движение в сторону импортозамещения и ряд прочих изменений.

Одна из главных доработок – обновление до 18 версии программного пакета Devexpress, который используется для отрисовки пользовательского интерфейса в десктопном приложении. Это расширяет возможности для работы в клиенте для Windows, а также позволяет открывать несколько форм в одном окне по горизонтали и по вертикали. Раньше такой функции не было, и ее добавление cделает работу пользователя удобнее, считают в «Барс груп».

Для ускорения системы была проведена ее оптимизация. Также для удобства добавлено большое количество пользовательских параметров. Среди уникальных нововведений – возможность устанавливать зависимость между параметрами, что позволяет задавать более точные условия отбора при их формировании.

Исправлено поведение системы при работе с формами, в которых изменена метаструктура: в случае, если пользователи уже заполнили данные, то изменение структуры не приведет к их потере.

В рамках политики импортозамещения осуществлен отказ на уровне платформы от иностранного пакета для разработки (Syncfusion), который предназначен для формирования документов для MS Office. Модуль был заменен на собственную разработку на основе открытых решений.

Расширены возможности настройки системы – теперь можно обновлять платформу и проектные API через веб-приложение без прямого подключения на сервер, а также менять подключение к БД и «накатывать» миграции.

Среди прочих обновлений: добавлена возможность скачивания изображений в формах, открытых в режиме чтения, расширены вариации отображения возможности выгрузки печатных форм, возможность обновления стартера для администратора через эталонную версию.

В будущем планируется перейти на .net core для веб-приложений, что позволит разворачивать их на веб-серверах с ОС Linux.

«Своды» – информационно-аналитическая система для сбора отчетности, разработанная компанией в 2007 г., которая обеспечивает централизованный сбор, консолидацию и анализ произвольной отчетности. На сегодняшний день реализовано более 200 проектов в 47 субъектах страны. За все время работы, по данным разработчика, в «Сводах» реализовано более 1 тыс. отчетных форм различных заказчиков. По подсчетам компании, в системе работает более 100 тыс. пользователей.