Atos выпустила сервер для периферийных вычислений Bullsequana Edge

Atos объявила о выпуске Bullsequana Edge, высокопроизводительного сервера для периферийных вычислений. Новая разработка в защищенном режиме управляет и обрабатывает IoT-данные (IoT, Internet of Things, интернет вещей) в непосредственной близости от их источника, что обеспечивает высокую скорость работы. Кроме того, новый сервер анализирует и запускает приложения на основе искусственного интеллекта в режиме реального времени для быстрого получения нужной информации и принятия на ее основе решений. С помощью сервера Bullsequana Edge компании могут решить такие проблемы, как ограниченная пропускная способность, низкая скорость сетевых подключений, ограниченные или нестабильные сети.

Сервер Bullsequana Edge подойдет для сред, в которых время реакции систем имеет критически важное значение, включая индустрию 4.0, автономные транспортные средства, медицинские системы и системы безопасности розничных магазинов/аэропортов, и в которых IoT-данные должны обрабатываться и анализироваться практически в реальном времени.

Заявленные ключевые преимущества продукта: безопасность и конфиденциальность: и данные, и сам сервер защищены с помощью современной системы обеспечения безопасности; мгновенная реакция системы: данные обрабатываются в режиме реального времени; автономность: уменьшенная зависимость от доступности облачных сред, центров обработки данных и сетевых подключений обеспечивает бесперебойную работу приложений в случае ограниченного или нестабильного подключения к сети. Данные могут передаваться по радиоканалу, по протоколу GSM или Wi-Fi; интерактивность: данные из разных источников и разного формата могут анализироваться в реальном времени.

«Периферийные вычисления все в меньшей степени зависят от централизованных центров обработки данных. Это помогает нам оптимально использовать постоянно растущий объем данных, получаемых от IoT-устройств. – сказал Пьер Барнаби (Pierre Barnabé), руководитель подразделения разработок департамента больших данных и безопасности компании Atos. – Atos инвестировал значительные средства в компетенции, технологии и ресурсы, которые позволят компаниям воспользоваться всеми преимуществами периферийных вычислений. И все эти инвестиции теперь объединены в серверах Bullsequana Edge, которые не только управляют и обрабатывают IoT-данные, но и предоставляют функции анализа для того, чтобы компании могли оперативно внедрить периферийные вычисления и воспользоваться всеми преимуществами Интернета вещей и Искусственного интеллекта».

Сервер Bullsequana Edge на данный момент поддерживает три основные модели использования: искусственный интеллект: Atos Edge Computer Vision – обеспечивает углубленное извлечение и анализ «отличительных особенностей» (люди, лица, эмоции, поведение) для выполнения по результатам анализа действий в автоматическом режиме. Эта модель использования поддерживает различные интеллектуальные камеры, например, для видеонаблюдения, для согласованной работы в реальном времени и отслеживания действий без их нарушения; большие данные: Atos Edge Data Analytics – позволяет компаниям оптимизировать свою работу с помощью прогнозирующих и директивных решений. Основывается на базе озер данных, что делает данные достоверными и практичными; Atos Edge Data Container (EDC) – это универсальное контейнерное решение может работать в периферийных системах и выступает в качестве децентрализованной ИТ-системы (от одной серверной стойки до целого контейнерного центра обработки данных). Оно может работать автономно за пределами сред центров обработки данных и без необходимости функционировать локально.

Сервер Bullsequana Edge уже доступен для заказа. Его можно приобрести в виде отдельного решения или совместно с программной платформой, включая Atos Edge Computer Vision и Edge Data Analytics, или в виде контейнерной системы Atos Edge Data Container. Сервер Bullsequana Edge прошел IoT-сертификацию Microsoft Azure.