Исследование IDC: более 90% российских компаний сталкиваются с задачами анализа больших данных

IDC совместно с Hitachi Vantara подготовила исследование «Аналитика больших данных как инструмент бизнес-инноваций». Оно показало, что более 55% компаний имеют бюджет на внедрение решений по аналитике больших данных.

Анализ больших данных становится важной задачей как для зарубежных, так и для российских компаний. Более 90% участников опроса подтвердили это, ответив, что в той или иной степени сталкиваются с задачами анализа больших данных. Наиболее актуальной задачей аналитики больших данных 46% респондентов считают создание новых бизнес-моделей и источников дохода для компании.

Рост объемов данных в компании за предыдущий год отметили 78% участников исследования. Среди списка задач, решаемых с помощью аналитики, лидирует ставший распространенным анализ транзакционных данных из учетных систем – 61%. Для 52% компаний аналитика больших данных будет использоваться для работы с информацией о клиентах, 51% опрошенных планируют применять решения для анализа потоковой информации.

Исследование показало, что компании уже работают с новыми источниками данных из социальных сетей или видеопотоков с камер. Для 45% респондентов является актуальной задача дополнения транзакционных данных другими источниками информации. Интеграция данных транзакционных систем и неструктурированного контента позволяет получить более точную информацию о бизнес-процессах, клиентах, продуктах и услугах. Респонденты отметили, что все большую важность приобретает неструктурированная информация из различных источников (82%), так же, как и возможность анализа этой информации без дополнительного кодирования (66%).

В ближайшее время количество анализируемой информации из новых источников будет только увеличиваться. За малым исключением представители бизнеса ставят перед ИТ-департаментами задачи анализа новых источников информации как минимум раз в месяц (29%), а в некоторых случаях (32%) несколько раз в месяц. При этом основным источником роста структурированных и неструктурированных данных является само предприятие, а не внешние источники.

«Аналитика больших данных стала реальной задачей для тех компаний, которые хотят остаться на рынке, – сказала Елена Семеновская, директор по исследованиям IDC в России и СНГ. – Совсем скоро это перестанет быть конкурентным преимуществом и будет каждодневной практикой в организации. Это означает, что компаниям нужен правильный инструментарий для того, чтобы техническая часть работы с данными, подготовка их к аналитике, была эффективной и малотрудозатратной. В компаниях есть данные, есть понимание того, что данные должны приносить пользу, осталось соединить правильно поставленную задачу и необходимые технологии».

Простота использования решения для анализа больших данных — один из важнейших факторов при выборе решения для 60% компаний, участвовавших в опросе. Цифровая трансформация компании подразумевает вовлеченность большего числа сотрудников в работу с данными, так называемую демократизацию доступа к данным и возможность использования актуальной информации на всех стадиях бизнес-процессов. Происходит расширение состава сотрудников, способных обращаться в своей работе к актуальной информации, самостоятельно выбирать анализируемые источники и формат конечных результатов. Компании-респонденты еще раз подтвердили важность интеграции данных из различных корпоративных систем (61%) и поиска по разрозненным хранилищам (66%). Им необходима единая точка доступа к информации, которую можно использовать для внутренних и внешних аналитических задач.

В перспективе ближайших двух лет компании, которые уже внедрили и используют решения по аналитике больших данных, планируют расширение таких проектов и увеличение выделенных бюджетов.

Аналитика данных стала так популярна еще и за счет увеличения числа компаний, в которых происходят процессы цифровой трансформации. Согласно данным исследования, на сегодняшний день стратегию цифровых изменений реализуют порядка 80% предприятий. Анализ дополнительной информации становится очень важным для учета рыночных рисков, сбора и обмена разнородной информацией в экосистеме партнеров и заказчиков. Респонденты отмечают, что для получения экономических преимуществ от использования больших данных и расширенных инструментов аналитики стратегия цифровой трансформации должна содержать планы по работе с большими данными и неструктурированным контентом.

«Аналитика больших данных – одна из ключевых тем для ИТ-компаний, – отметил Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Vantara. – Речь идет о ценности, которую можно извлечь из данных, о проблемах доступа и обработки данных из самых различных источников, в том числе, неструктурированных данных. Опрос показал, например, что 20% компаний уже активно работают с различной информацией из социальных сетей, с аудио- и видеофайлами, которые тоже нужно анализировать. До сих пор актуальна задача извлечения ценности из неструктурированных данных – более половины опрошенных считают ее жизненно необходимой для компании».

В ходе исследования были опрошены крупнейшие организации, штатная численность сотрудников в которых составляет 500 и более человек. В опросе приняли участие руководители ИТ-департаментов, представители бизнес-подразделений и специалисты по работе с данными.