Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва»

Интегратор инженерных систем Datadome завершил проект по модернизации системы ИБП для ЦОДа «Электронная Москва». За один месяц специалисты увеличили мощность систем бесперебойного электроснабжения в 1,5 раза, причем без прерывания работы инженерных систем и сервисов ЦОД.

В середине марта 2019 г. компания Datadome и «Электронная Москва» заключили договор на выполнение комплекса работ по модернизации системы бесперебойного электроснабжения ЦОДа, расположенного в Москве. В рамках договора интегратор инженерных систем Datadome разработал проект по модернизации системы ИБП, осуществил поставку, монтаж и подключение к ГРЩ двух дополнительных ИБП Liebert NXa 200 кВА. Также новое оборудование было объединено с существующей системой мониторинга.

Все тестовые испытания обновленной системы бесперебойного энергоснабжения прошли успешно, и 17 апреля 2019 г. система была полностью запущена в эксплуатацию.

Андрей Павлов, генеральный директор Datadome, сказал: «Перед нами стояла задача реализовать резервирование системы ИБП ЦОДа по схеме 2N+1, а также увеличить ее мощность с 400 кВА до 600 кВА по каждому из лучей питания. В результате обе цели были достигнуты в максимально сжатые сроки. Благодаря надежным партнерам и слаженной работе команды проект был выполнен и успешно сдан всего за один месяц».