Avito перенесла офисную ИТ-инфраструктуру в облако «ИТ-град»

Облачный провайдер «ИТ-град», российский поставщик IaaS-решений, входящий в группу МТС, сообщил о реализации комплексного проекта по организации облачной ИТ-инфраструктуры для компании Avito – интернет-сервиса по размещению объявлений. На основе облачной платформы провайдера обеспечено внутрикорпоративное взаимодействие сотрудников, а также работа важных офисных систем.

Avito перенесла на облачную площадку единый корпоративный портал, который ежедневно используют сотни сотрудников компании для документооборота, совместного доступа к файлам, планирования встреч и контроля выполнения задач, а также для общения на корпоративных форумах и в блогах. Облачные технологии обеспечивают высокую доступность и скорость работы портала – до семи раз быстрее по сравнению с традиционным подходом, что повышает общую продуктивность, отмечают в «ИТ-град».

В облако «ИТ-град» также перенесены системы, отвечающие за безопасность корпоративной сети, централизованный доступ и аутентификацию пользователей в специализированных офисных программах и приложениях. Кроме того, Avito использует облачные технологии провайдера для создания резервных копий офисных приложений. Переход в облако позволяет компании повысить доступность и надежность работы сервисов, снижая нагрузку на офисную инфраструктуру в среднем на 25%.

«Бизнес Avito активно растет: за 2018 г. число пользователей сервиса увеличилось с 32 до 35 млн человек в месяц. Появился целый ряд новых направлений, например, сервис доставки товаров от продавцов к покупателям. Для поддержания высоких темпов роста, развития существующих и запуска новых направлений бизнеса нам важно постоянно оптимизировать внутренние процессы. Большой потенциал мы видим в облачных технологиях, которые обеспечивают гибкое управление ИТ в условиях расширяющегося рынка и активного запуска новых проектов, а также способствуют росту доступности и скорости работы важных корпоративных систем», – отметил руководитель разработки Avito Иван Калуцкий.

«Для интернет-площадки Avito, которая входит в список самых дорогих компаний Рунета, важна высокая доступность и скорость работы. Не менее важны эффективность внутренних корпоративных процессов и качество работы офисных систем и приложений. Нам было важно предложить наилучшее облачное решение нашему клиенту, бизнес которого построен на технологиях и который предъявляет высокие требования к организации ИТ. Как провайдер с многолетним опытом, мы готовы гарантировать заказчикам безотказность сервиса: благодаря катастрофоустойчивой конфигурации инфраструктура "ИТ-град" не имеет единой точки отказа, построена на базе лучших в своем классе решений. Все это позволяет нам предоставлять услуги высокого качества, становясь не просто поставщиком ИТ-сервисов, а партнером для наших клиентов», – сказал генеральный директор компании «ИТ-град» Антон Захарченко.