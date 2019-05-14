SAS открывает новые возможности для обучения аналитике

Компания SAS в ходе мероприятия SAS GLOBAL FORUM 2019 анонсировала серию международных образовательных инициатив, нацеленных на подготовку нового поколения специалистов в области аналитики и искусственного интеллекта. В рамках этой серии SAS представила программу SAS Viya for Learners, позволяющую учащимся и преподавателям бесплатно использовать платформу SAS на основе ИИ, новую аналитическую игру-симулятор Cortex, а также новые сертификаты и электронные бейджи для подтверждения квалификации профессионалов в области аналитики. Программы SAS позволят школьникам и студентам бесплатно освоить самые современные аналитические инструменты и найти свое призвание в сфере IT, молодые специалисты благодаря SAS получат новые возможности для профессионального и карьерного роста.

В рамках программы SAS Viya for Learners компания бесплатно предоставит ряду вузов доступ к SAS Viya – открытой аналитической платформе, которую можно развернуть как в облаке, так и локально, а также масштабировать по мере роста и развития организации. Кроме того, часть инвестиций пойдет на организацию бесплатных семинаров для преподавателей и учебные материалы.

В результате педагоги получат доступ к лучшим мировым практикам и смогут обменяться опытом, а студенты научатся работать с данными, развертывать модели искусственного интеллекта и машинного обучения, а также получат практический опыт в ходе работы с реальными бизнес-кейсами.

Онлайн-игра Cortex – это симулятор, обучающий аналитике и навыкам прогнозного моделирования. Совместная разработка SAS и канадской бизнес-школы HEC предлагает учащимся соревноваться в создании моделей. Педагоги могут бесплатно использовать программу в ходе учебного процесса. Учащиеся и студенты могут получить индивидуальный доступ к облачной или стационарной версии игры за небольшую плату.

Новые сертификаты и цифровые бэйджи SAS помогут IT-специалистам подтвердить квалификацию в области искусственного интеллекта, больших данных, углубленной аналитики и других смежных направлений. Авторитет SAS на рынке IT неизменно высок – программа SAS Global Certification Program давно уже стала признанным стандартом, и в рамках нее уже более 142 000 специалистов из 112 стран прошли сертификацию. Теперь появились еще три новых сертификата – первый из них охватывает области машинного обучения, естественного языка и компьютерного зрения, а еще два подтверждают навыки прогнозирования и оптимизации. Кроме того, SAS в сотрудничестве с Acclaim разработала цифровые бэйджи для обладателей своих сертификатов – их можно прикреплять к онлайн-резюме, электронной подписи и т.п. для подтверждения статуса и своей квалификации в различных направлениях аналитики.