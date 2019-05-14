Компания SAP объявила о расширении партнерской программы. Новый вариант интеграции по модели взаимодействия Build в программе SAP PartnerEdge предназначен для партнеров, которые разрабатывают решения вне программной среды SAP и хотели бы интегрировать свои разработки с системами SAP, которые обогащают сквозные бизнес-процессы клиентов.

В результате партнеры смогут воспользоваться новейшими интеллектуальными решениями, ресурсами и услугами по продвижению и выходу на рынок от SAP.

«Благодаря новой возможности интеграции, SAP позволяет партнерам, работающим вне среды SAP, подключать свои уникальные данные, контент и бизнес-сервисы к решениям компании. Это также поможет им увеличить охват рынка и помочь клиентам получить более глубокое понимание и анализ своих бизнес-процессов на основе систем, которым они доверяют», – отметил главный директор по партнерам SAP Карл Фарбах.

Партнеры могут подать заявку на интеграцию в SAP PartnerEdge, Build, эксклюзивно или в сочетании с другими предложениями по взаимодействию в программе SAP PartnerEdge. Новая опция в настоящее время охватывает большинство решений SAP, как в облаке, так и в on-premise, за исключением решений SAP Concur и решений для управления опытом от SAP (Qualtrics).

После того, как партнер успешно завершил проверку готовности SAP к своему интегрированному решению, он может использовать широкий спектр ресурсов и услуг для выхода на рынок, предоставляемых компанией. Например, партнеры могут коммерциализировать их решения через SAP App Center, цифровой маркетплейс для предложений партнеров SAP.