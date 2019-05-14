«Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен»

ИТ-компания «Крок» внедрила платформу bpm’online service enterprise компании «Террасофт» во внутреннюю инфраструктуру компании «Леруа Мерлен». Единая платформа оптимизировала ИТ-процессы управления проблемами, обращениями и изменениями. Переход на bpm’online service enterprise занял около шести месяцев.

Для удобства пользователей и быстрой обработки заявок «Крок» разработал портал услуг и при помощи компании Beesender внедрил чат-бот платформу. Теперь сотрудникам «Леруа Мерлен» доступна отправка заявок в техническую поддержку с обычного смартфона. Чат-бот в режиме реального времени заводит обращение в BPM-систему, запускает процесс и/или переводит коммуникацию на оператора технической поддержки компании. В едином пространстве оператор назначает ответственных за выполнение задачи, отслеживает выполнение, а при необходимости анализирует весь массив обновлений и оперативно находит любую заявку.

«В условиях активного роста бизнеса крайне важно максимально оптимизировать работу всех ИТ-процессов компании. Решение, которое внедрил "Крок", позволило нам выйти на качественно новый уровень в управлении корпоративными сервисами», — сказал Евгений Лобов, администратор бизнес-приложений «Леруа Мерлен».

«Повышение удобства для пользователей, увеличение скорости выполнения заявок при помощи чат-ботов, роботов, искусственного интеллекта и других современных технологий позволяет значительно расширить возможности системы. Компании из совершенно различных отраслей сегодня обращают пристальное внимание на подобные технологии и осознают их реальные возможности. На наш взгляд, в недалеком будущем, до 70% обращений будет обрабатываться ботами/роботами с использованием искусственного интеллекта», — отметил Феликс Скворцов, руководитель направления «Управление ИТ-процессами и инфраструктурой».

«Проект в "Леруа Мерлен" хороший пример agile-подхода к автоматизации бизнеса. В ходе проекта мы с коллегами из "Крок" и "Леруа Мерлен" увидели новые возможности применения ботов, в результате чего функциональность чат-ботов значительно расширилась. Уверен, что внедренные технологии позволят нашему заказчику сэкономить сотни и тысячи человеко-часов», — отметил Олег Чаевский, основатель Beesender.