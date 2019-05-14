«1С:Первый Бит» автоматизировала работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России

Компания «1С:Первый бит» автоматизировала работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента Российской Федерации. Новая информационная система, созданная на основе решений «1С:Управление автотранспортом», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», охватила более 150 рабочих мест. В результате оптимизировано распределение заявок на автомобили, усилен контроль за работой более 1,5 тыс. единиц транспорта, обеспечен оперативный контроль транспортных расходов, в том числе затрат на ГСМ. Улучшилось планирование ремонтов и техосмотров, простои техники по причине неисправностей сведены к минимуму. Заказы клиентов выполняются точно в срок. Расчет заработной платы трем тысячам сотрудников учреждения ускорился вдвое. При этом стоимость обслуживания ИТ-систем учреждения сократилась на 35%.

«Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента России занимается автотранспортным обслуживанием Федеральных органов государственной власти России, в том числе Государственной Думы ФС России, Совета Федерации, Управления делами Президента России, министерств, Федерального казначейства России и Конституционного Суда России.

Автопарк учреждения насчитывает более 1,5 тыс. единиц легковых, грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники различных марок и моделей. Распределением автотранспорта занимается диспетчерская служба, специалисты которой регулярно обрабатывают и формируют заявки на транспортные средства. Для своевременного и безошибочного выполнения заказов необходимо четко планировать работу водителей, отслеживать свободный автотранспорт, контролировать транспортные расходы, своевременность ремонтов и технического обслуживания автомобилей.

По итогам проекта был организован оперативный учет загрузки автомобилей и текущей занятости водителей – это помогает диспетчерам быстро и правильно распределять заявки на транспорт. Система позволяет назначить на выполнение заказа только свободный транспорт, путевые листы также можно выписать только на водителей в смене и на свободные автомобили. Улучшилось планирование техосмотров и ремонта автомобилей, скорость обработки первичных заявок на ремонт увеличилась на 80%, а скорость выдачи автозапчастей на ремонт выросла в два раза. Скорость обработки путевых листов тоже увеличилась вдвое, а ошибки при их формировании и закрытии исключены. В результате производительность работы диспетчеров повысилась на 50%. Помимо этого, интеграция «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» с системой «1С:Управление автотранспортом» упростила работу бухгалтеров, в частности, был организован точный учет затрат по каждому транспортному средству и усилен контроль за расходом ГСМ. При этом трудозатраты сотрудников бухгалтерии сократились вдвое.

К итогам также относится организация оперативного кадрового учета, за счет которой заработная плата персоналу теперь рассчитывается вдвое быстрее. В системе реализовано автоматическое создание ведомостей на выплату зарплаты в разрезе территорий, источников, банков и касс. Также был автоматизирован расчет квартальных премий с учетом фактически отработанного времени и надбавок за выполнение особо важных, сложных и срочных заданий.