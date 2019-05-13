Новую российскую ERP-систему покажут 21 мая в Москве

В Москве 21 мая 2019 г. состоится презентация новой отечественной информационной системы ТУРБО ERP — простого и быстрого решения для управления бизнесом любого масштаба. Организатор ― команда российских разработчиков ТУРБО, которая с 1988 года создает ИТ-решения для управления бизнесом.

Презентация пройдет в Северной Башне Москва-Сити, в конференц-зале «Полюс». Доступны форматы очного участия и онлайн-трансляции.

Организаторы приглашают увидеть первыми новую альтернативу в автоматизации ключевых процессов современной компании и обещают рассказать об особенностях «ТУРБО ERP», принципиально новом интерфейсе, скорости расчетов и возможностях аналитики.

Практическим опытом управления с использованием решений ТУРБО поделятся топ-менеджеры концерна «Алмаз-Антей», дистрибутора BERG, производителя бытовой техники Gorenje, Райффайзенбанка и «Азиатско-Тихоокеанского Банка». Ведущие бизнес-консультанты дадут рекомендации по внедрению инноваций и оценке рисков.

Задать вопросы разработчикам и посмотреть ТУРБО ERP и решения партнеров в действии можно будет на демонстрационных стендах. Участие бесплатное, очное и онлайн, по предварительной регистрации.

Программа и регистрация по ссылке.