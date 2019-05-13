Directum выпустила решение по проверке контрагентов

Directum выпустила решение «Проверка контрагентов», созданное на базе API «Контур.фокуса». Оно позволяет контролировать благонадежность партнеров прямо из ECM-системы Directum.

Данные о контрагентах поступают в систему с помощью сервиса «Контур.фокус» из более чем 27 официальных источников: ФНС, Генпрокуратуры, Федерального казначейства или Арбитражных судов и пр.

По итогам проверки в карточке контрагента в системе Directum появляется цветной маркер, который помогает определить, с какими организациями стоит осуществлять сделки, а с какими — нет.

С помощью встроенных средств мониторинга решение своевременно уведомляет об изменениях реквизитов контрагента и сохраняет историю изменений в хронологическом порядке.

«На рынке существуют отдельные решения для проверки контрагентов и управления договорами. Чтобы наши пользователи могли работать в одной системе и контролировать состояние, надежность и ликвидность своих бизнес-партнеров, мы разработали интегрированное решение "Проверка контрагентов" на основе системы Directum и популярного сервиса проверки контрагентов "Контур.фокус"», — отметила Евгения Сарварова, бизнес-аналитик Directum.

«Важнейшая информация о контрагентах поступает из сервиса "Контур.фокус" через API-интерфейс в систему Directum. Наше решение во многом упрощает работу договорных отделов, коммерческих, финансовых и юридических служб. Ваши специалисты своевременно узнают обо всех изменениях контрагентов, система автоматически покажет различные рисковые факторы. Мы постоянно изучаем и анализируем рынок, тенденции, запросы клиентов, предлагаем новые возможности и функционал, увеличивая количество и набор данных, — сказала Елена Катаева, менеджер проектов «СКБ контур».

