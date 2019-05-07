AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс

AMD совместно с Министерством энергетики США (DOE), Национальной лабораторией Оук-Ридж (ORNL) и компанией Cray Inc. объявили о создании суперкомпьютера класса exascale, который, как ожидается, станет самым быстрым в мире и будет введен в эксплуатацию в ORNL в 2021 году.

Чтобы обеспечить ожидаемую вычислительную производительность более чем в 1,5 экзафлопс, в системе Frontier будут использоваться оптимизированные для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта заказные процессоры AMD EPYC и специализированные графические процессоры Radeon Instinct. Исследователи из ORNL будут использовать беспрецедентную вычислительную мощность системы Frontier и искусственный интеллект следующего поколения для симуляции, моделирования и исследования взаимодействий, лежащих в основе науки о погоде, субатомных структурах, геномики, физики и других важных научных областях.

«Компания AMD гордится тем, что сотрудничает с Cray и ORNL при создании, как ожидается, самого мощного суперкомпьютера в мире, — сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и генерального менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD. — Frontier будет состоять из собственных центральных и графических процессоров AMD и представляет собой последнее достижение в длинном списке технологических инноваций, которые были реализованы AMD в программах exascale для Министерства энергетики».

Инновации компании AMD, реализованные в проекте Frontier, включают оптимизированные для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта заказные процессоры AMD EPYC и специализированные графические процессоры Radeon Instinct нового поколения в связке с памятью с высокой пропускной способностью (HBM) и возможностью оптимально работать сразу с несколькими типами данных одновременно, что бывает необходимо в машинном обучении; специализированный высокоскоростной интерконнект Infinity Fabric с низкими задержками для присоединения четырех ГП AMD Radeon Instinct к одному ЦП AMD EPYC CPU на каждую ноду; улучшенную версию открытой среды программирования ROCm, разработанную в сотрудничестве с Cray, для совместного использования центральных и графических процессоров AMD.

«Мы рады сотрудничеству с командой AMD по развертыванию системы Frontier в Национальной лаборатории Оук-Ридж, — отметил Стив Скотт, старший вице-президент и технический директор Cray. — Суперкомпьютеры Cray Shasta предназначены для поддержки передовых процессорных технологий и высокопроизводительных хранилищ, тесно связанных с новой сетью Cray Slingshot. Сочетание технологий Cray и AMD в системе Frontier значительно повысит производительность в масштабе для ИИ, аналитики и моделирования, что позволит Министерству энергетики еще больше расширить границы научных открытий».

Компания AMD имеет богатую историю построения суперкомпьютеров и давно работает с Министерством энергетики, начиная с суперкомпьютера Jaguar в 2005 году и суперкомпьютера Titan в 2011 году. Система Frontier использует многолетние инвестиции в технологии от Министерства энергетики. Заключение контракта включает в себя финансирование разработки технологий, создание центра повышения квалификации, несколько систем досрочной поставки, основную систему Frontier и многолетнюю поддержку систем.

«Frontier представляет современное состояние высокопроизводительных вычислений. Проектирование и установка суперкомпьютера такого масштаба требует тесного сотрудничества с промышленностью и партнерства, которое не только совершает прорыв в науке, но и обеспечивает научную и экономическую конкурентоспособность США на мировой арене, — сказал Джефф Николс, младший директор лаборатории компьютерных и вычислительных наук в ORNL. — Мы рады работать с AMD над интеграцией технологий центральных и графических процессоров, которые лежат в основе этой чрезвычайно мощной ускоренной архитектуры нод».