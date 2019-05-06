«Системный софт» обеспечил «Манго Телеком» инструментами для разработки

«Системный софт» поставил «Манго Телеком» стек решений для разработки и тестирования, включая ПО для управления проектами Jira и систему управления тестированием TestRail.

«Облачные сервисы Mango Office обеспечивают клиентские и внутренние коммуникации без малого 50 тысяч предприятий. Для реализации подобных проектов требуется современное ПО, которое помогает программистам и бизнес-аналитикам эффективнее планировать работу, гибко управлять задачами и тестировать софт», — сказал Дмитрий Метлин, директор по ИТ «Манго Телеком».

На российском рынке облачных АТС «Манго Телеком» все последние годы сохраняет ведущую позицию. По данным агентства J’son & Partners Consulting, на долю Mango Office приходится 30% абонентов всех платформ облачной телефонии и 36% совокупной выручки игроков этого рынка.

«Отрасль телекоммуникаций переживает настоящий бум разработки цифровых услуг: успешная разработка и быстрый выпуск корректно работающих сервисов и приложений становится ключевым конкурентным преимуществом в борьбе за клиента. Для этого телекоммуникационным компаниям необходимы тщательно подобранные инструменты разработки и тестирования, подходящие под особенности применяемой методологии и корпоративной культуры. Как лидер рынка «Манго Телеком» развивает программную инфраструктуру для того, чтобы предоставлять клиентам оптимальные решения в области виртуальных АТС, UC, контакт-центров, коллтрекинга и сквозной аналитики», — отметил Павел Булдыменко, руководитель отдела развития продаж СМБ компании «Системный софт».

Система управления проектами Jira, разработанная международной компанией Atlassian, помогает Agile-командам планировать и контролировать работу, выпускать релизы ПО и создавать по ним удобные визуальные отчеты. С помощью Jira все задачи становятся структурированными, разделенными по приоритетам, срокам и заказчикам. Система управления тестированием TestRail позволяет создавать тест-кейсы, управлять тестовыми наборами и координировать процесс тестирования программного обеспечения.