Directum представила корпоративный чат-бот для DirectumRX

Directum объявила о запуске корпоративного чат-бота для пользователей DirectumRX. Ранее, в сентябре 2018 г., чат-бот был впервые представлен для ECM-системы Directum. C помощью чат-бота сотрудники могут прямо в мессенджере отправлять заявки во внутренние службы и знакомиться с документами.

Directum Bot — это решение для доступа к корпоративным услугам и процессам для всех сотрудников, даже тех, у кого нет стационарного рабочего места: рабочих, водителей, экспедиторов и т.д. При этом им не нужно осваивать новый интерфейс, т.к. работа ведется в привычном диалоге мессенджера.

Directum Bot для DirectumRX работает в мобильном приложении Viber по настроенным процессам. В нынешнюю версию решения включены два процесса, которые часто встречаются на практике: оформление сервисных заявок и ознакомление с документами.

Возможности чат-бота не ограничиваются процессами, входящими в поставку. Решение может быть адаптировано под потребности организации, будь то работа с поручениями или проведение опросов сотрудников.

Связь системы и мессенджера реализована по аналогии с решением для Directum: чат-бот взаимодействует с DirectumRX при помощи сервисов интеграции и обмена. Например, когда сотрудник в Viber создает заявку на ремонт компьютера, в DirectumRX отправляется задача ИТ-специалисту.

«Последние несколько лет мы наблюдаем новый виток развития чат-ботов. И если сначала боты воспринимались как инструмент для общения и развлечения, то сейчас они решают бизнес-задачи, работая в связке с корпоративными системами. Решение может быть адаптировано под конкретные бизнес-задачи организации. Например, наши клиенты используют чат-боты для выдачи поручений, согласования проектов документов и организации совещаний. Адаптация не занимает много времени, и Directum Bot быстро встраивается в текущие процессы компании в соответствии с ее потребностями. Гибкая архитектура решения позволяет использовать мессенджеры, привычные для вашей организации: как публичные, так и внутрикорпоративные», отметила Гузель Муллахметова, бизнес-аналитик Directum.