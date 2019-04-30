«Авибус» внедрил технологию Smart IDReader для продажи автобусных билетов

Smart Engines объявила о том, что ее технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader внедрена в системе «Авибус» для оформления билетов в автобусах междугородного сообщения. Она позволяет распознавать данные паспорта пассажира с использованием онлайн-касс или обычных смартфонов при продаже и допродаже билетов на перронах, в автобусах на промежуточных станциях и на небольших автостанциях.

«Авибус» — это система продажи билетов и автоматизации деятельности автовокзалов, автостанций и их сетей, реализованная на платформе «1С:Предприятие 8». Ее разработчиком является компания «ИТТ». В настоящее время с помощью Авибус автоматизировано 498 автовокзалов и автостанций в России и ближнем зарубежье. Партнерами «Авибус» являются ведущие сервисы по продаже билетов BUSFOR, tutu.ru и «На Автобус».

До использования технологии распознавания водители и сотрудники небольших станций вбивали данные пассажиров на клавиатуре вручную, что было не удобно и занимало много времени. Теперь им достаточно, при использовании приложения «Авибус: Мобильная автостанция», с помощью встроенной в онлайн-кассу камеры отсканировать паспорт и Smart IDReader за несколько секунд распознает необходимые для оформления билета данные. Информация о проданных билетах передается через основную систему учета «Авибус» в автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах (АЦБПДП).

Smart IDReader обеспечивает безопасность при работе с персональными данными пассажиров на мобильных устройствах, так как не передает данные на обработку через интернет в «облако» или на внешний сервер. Все вычисления выполняются в режиме реального времени локально на устройстве.

Заместитель директора компании «ИТТ» Дмитрий Судовиков сказал: «С использованием решения Smart Engines по распознаванию документов процесс обслуживания пассажиров при оформлении проездных билетов на межобластных маршрутах становится на порядок быстрее. В целом, использование приложения и возможность быстрой допродажи билетов, в том числе и на транзитных остановках, серьезно повышает коэффициент занятости мест на всем протяжении маршрута».

Мобильное приложение «Авибус» для водителей может использоваться на многофункциональной онлайн-кассе Azur POS. Либо клиент может выбрать для оснащения рабочего места водителя отдельные устройства для оформления билетов и проведения платежа. Например, могут использоваться беспроводные ККМ Атол 11Ф и 15Ф, мобильный терминал Ingenico ICMP СберБанк, а также любой смартфон под управлением ОС Android, соответствующий техническим требованиям мобильной платформы 1С.