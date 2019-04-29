«Корус Консалтинг» и DEAC повышают доступность международных ЦОДов

ГК «Корус Консалтинг» и европейский оператор дата-центров DEAC заключили партнёрское соглашение, целью которого является предоставление сервисов европейских дата-центров клиентам системного интегратора.

Компания DEAC – европейский оператор дата-центров. С 1999 года предоставляет полный спектр услуг дата-центров с индивидуально разработанными ИТ-решениями разной сложности и успешно реализовал проекты в более чем 40 странах мира. Компания владеет несколькими центрами обработки данных в Европе, созданными в соответствии с мировыми стандартами по размещению, обработке и хранению данных. Надежные дата-центры DEAC, высокоскоростная сетевая инфраструктура и многолетний опыт работы гарантируют безопасную работу с данными из любой точки мира.

Cотрудничество c DEAC ценно для «Корус Консалтинг» возможностью использовать европейские ресурсы по размещению данных для российских и зарубежных клиентов, что поможет интегратору еще более успешно реализовывать проекты на европейском рынке. Для DEAC данное партнёрство открывает широкие возможности развития на российском рынке, используя наработанные компетенции «Корус Консалтинг».

«Безусловно, мы высоко ценим партнёрство с одним из крупнейших системных интеграторов России, что выводит нас на новый уровень работы на российском рынке. К услугам клиентов и партнёров “Корус Консалтинг” будет доступна инфраструктура наших европейских дата-центров, которая позволяет уже сегодня разворачивать на своих мощностях ИТ-проекты высокого уровня и предоставлять заказчикам необходимые вычислительные ресурсы без ограничений», – сказал председатель правления DEAC Андрис Гайлитис.

«DEAC обладает широкой сетью центров обработки данных почти по всему миру, и партнёрство с таким крупным оператором предоставляет нам дополнительную возможность для выхода на международные рынки. Уверены, что и накопленная в нашей компании экспертиза будет востребована заказчиками нашего партнёра и откроет большие возможности для взаимных продаж, а российский бизнес получит возможность решать широкий спектр ИТ-задач, повышая уровень защиты данных и бесперебойности бизнеса на локальном и международном уровнях», – отметил Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».