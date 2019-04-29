ИТ-разработки резидента «Сколково» внедрят в фармацевтической отрасли Кореи

Data MATRIX, резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», подписала соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих контрактно–исследовательских организаций Южной Кореи Seoul CRO. Документ дал старт внедрению передовых ИТ-разработок для корейской фармацевтической отрасли.

В рамках соглашения российский разработчик программного обеспечения и провайдер услуг по обработке данных и автоматизации клинических исследований Data MATRIX передает эксклюзивные права на применение своих решений Seoul CRO. Параллельно компании займутся внедрением ИТ–продуктов и облачных сервисов на локальном рынке.

Ситуация на корейском рынке клинических исследований схожа с российским, где многие проекты ведутся на бумажных индивидуальных регистрационных картах пациентов. Внедрение электронных решений, автоматизация и онлайн мониторинг данных дают существенные преимущества, очевидные с точки зрения инвестиций и сроков.

Екатерина Чурзина, руководитель отдела развития Data MATRIX, отметила: «Мы видим огромный интерес к нашим продуктам со стороны партнеров в Корее. Это динамично развивающийся рынок, где много амбициозных компаний, нацеленных на географическую экспансию. Наши разработки помогают повысить их конкурентоспособность и, в конечном счете, способствуют успеху их бизнес-стратегии».

Юлия Щеглова, проектный менеджер Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», сказала: «Последняя разработка Data MATRIX открывает новые возможности в области клинических исследований. Она позволит не только оптимизировать расходы, связанные с выводом нового препарата на рынок, но и увеличить экспортный потенциал, а также открыть перед локальными компаниями возможность выхода на глобальный фармацевтический рынок».

Результаты кейсов, уже реализованных Data MATRIX для партнеров в России, Европе и США, демонстрируют сокращение временных затрат на сетапе и закрытии проекта клинического исследования до 40%, снижение общих расходов до 70%. Кроме того, прописанные в системе алгоритмы исключают некорректный ввод и потерю данных, а также позволяют следить за ходом исследования в режиме онлайн. Это повышает качество данных и самого клинического исследования.

Помимо экономических стимулов внедрения новых IT-продуктов, к этому есть и регуляторные предпосылки: в ближайшее время отрасль ожидает ужесточение требований со стороны корейского регулятора, в том числе введение нормы по обязательному использованию электронных платформ для сбора и обработки данных.

Уже в 2019 году внедрение решения резидента «Сколково» в Корее пройдет в рамках двух крупных проектов, на 2020 год запланированы еще десять. В дальнейшем эксперты ожидают кратный рост продаж.