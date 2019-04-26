НИИ «Масштаб» завершил монтаж решения по двухфакторной аутентификации на проходной главного корпуса СПбПУ

В рамках пилотного проекта НИИ «Масштаб» разработал программное обеспечение, обеспечивающее различные режимы работы системы контроля и управления доступом (СКУД): однофакторный – по карте доступа, однофакторный с использованием системы распознавания лиц и двухфакторный режим – по карте доступа и с использованием системы распознавания лиц.

Силами специалистов НИИ «Масштаб» установлены видеокамеры, новые считыватели карт доступа, совместимые с новым решением, а также, установлены дополнительные контроллеры и конвертеры интерфейсов. Произведено дооборудование локальной сети для передачи информации, необходимой для работы с системой распознавания лиц.

Интеллектуальная система автоматического распознавания лиц IVA Cognitive разработана технологическим партнером НИИ «Масштаб», одноименной компанией, входящей в ГК «Хайтэк». В основе решения IVA Cognitive лежат алгоритмическая база и ансамбль нейронных сетей. IVA Cognitive – лучшая в мире система по качеству распознавания и количеству ложно-положительных срабатываний (по данным бенчмарка NIST).

С целью максимального сохранения существующей системы СКУД, решение, внедренное НИИ «Масштаб» в Политехе, интегрируется с имеющейся системой Parsec.

Начало опытной эксплуатации системы начнется после завершения работ по настройке системы