«Главстрой» внедрил технологию Smart IDReaderв интернет-магазине недвижимости

«Главстрой», входящий в группу компаний «Главстрой», сообщил итоги работы интернет-магазина проекта «Прогрессивные жилые кварталы Balance».

Продажи в ЖК Balance стартовали в октябре 2018 года, приобрести квартиру в нем в можно только онлайн. По итогам 1 квартала 2019 года Balance вошел в Топ10 самых продаваемых ЖК бизнес-класса Москвы.

Программную реализацию интернет-проекта Balance осуществило digital-агентство D’TERRA. Компания предложила оптимальный набор технологических решений в сфере искусственного интеллекта и распознавания данных, которые уже зарекомендовали себя в международной банковской сфере, страховании и шеринг- экономике.

Применение нейронных сетей для анализа информации и технологии Smart IDReader для распознавания данных паспорта позволяют оформить покупку квартиры буквально за нескольких минут.

На 25 апреля 2019 года в интернет-магазине Balance приобретена 281 квартира общей площадью 11 500 кв.м. По данным аналитического центра «Главстрой», 29% покупателей совершили сделку, «не выходя из дома», 56% встретились с менеджером компании всего один раз. Специалисты также отметили, что за полгода клиенты стали покупать квартиры онлайн в 4,5 раза чаще, предпочитая этот способ покупки традиционному визиту в отдел продаж. С момента старта интернет-магазина от клиентов не поступило ни одного возражения против онлайн-покупки.

Покупатели Balance оценили преимущества покупки в интернет-магазине. Квартиру в Balance можно купить в любое удобное время, независимо от своего местонахождения. Сделка происходит быстрее и без затрат на дорогу. Благодаря применению технологии онлайн-продаж в Balance «Главстрой» оптимизировал издержки на штат сотрудников, строительство офиса продаж, что позволило больше инвестировать в проект и предложить клиенту новый качественный продукт по доступной цене.

Balance стал первым в России интернет-магазином, позволяющим провести всю сделку по приобретению недвижимости онлайн, в то время как другие застройщики предлагают покупателю онлайн-бронирование квартиры только как опцию, а сделку проводят в офисе компании.

Подготовка сделки в интернет-магазине Balance максимально автоматизирована и исключает сложности, характерные для традиционного бумажного оформления. Пользователь выбирает квартиру, заполняет анкету и договор на сайте. Если необходима ипотека, можно воспользоваться функционалом расчета примерного ежемесячного платежа, настроить параметры кредита под себя и отправить заявку на кредит в банки.

Все взаимодействие с клиентом осуществляется онлайн, кроме одной единственной встречи в банке для подписания документов. По мере развития технологий биометрической идентификации клиентов для удаленного оформления ипотеки, специалисты планируют перевести в онлайн и этот завершающий этап.

С использованием модуля распознавания при заполнении онлайн-анкеты пользователю достаточно сфотографировать свой паспорт. Система Smart IDReader позволяет распознать необходимые данные, которые автоматически вносятся в поля заявки. Отправленная анкета обрабатывается с помощью нейронной сети, которая проверяет внесенные данные. При положительном ответе пользователю высылается письмо с шаблонами документов для сделки. Вся информация шифруется по надежной технологии, которой пользуются передовые финансовые институты.

В рамках первого этапа Balance в интернет-магазине проекта покупателям на выбор предлагается 1872 квартиры с функциональными планировками, угловым отселением и центральным кондиционированием, включая 558 однокомнатных квартир площадью от 28,6 до 42,2 кв.м, 1142 двухкомнатных, площадь которых варьируется от 40,4 до 59,4 кв.м, 172 трехкомнатных квартиры площадью от 66,1 до 74,5 кв.м.