Автоматизация банковской деятельности ЦФТ тестируется на серверах Atos

Atos и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) объявили о проведении крупномасштабных тестов автоматизации банковской деятельности (АБС) ЦФТ на серверах BullSequana S800.

Компании рассказали о совместной работе во время XVI Банковского саммита в г. Айя-Напа, трехдневного марафона по инновациям и развитию финансового рынка. Atos со своим технологическим брендом Bull выступил в качестве главного партнёра с докладами о цифровом бизнесе в финансовом секторе и технологиях, которые лежат в основе эволюции решений.

Организаторы саммита провели более десятка встреч различных представителей финансовой отрасли: стратегические сессии, экспертные дискуссии, саммит-кейсы и unconference. Компании партнёры объявили о дальнейшем развитии рынка и реализации технических решений, в том числе представители Atos и ЦФТ рассказали участникам о том, что начали проводить крупномасштабные тесты АБС ЦФТ на серверах BullSequana S800.

BullSequana S – гибкая масштабируемая открытая платформа для расширения цифрового бизнеса. Благодаря возможности динамической конфигурации, она сочетает в себе исключительную производительность и непревзойденную гибкость, что повышает эффективность работы на всех уровнях. Исключительную масштабируемость сервера обеспечивают от 2 до 32 ЦПУ Intel Xeon Cascade lake (центральных управляемых процессора Intel Xeon), до 48 ТБ ОЗУ (оперативного запоминающего устройства) и до 64 ТБ с использованием Optane DC Persistent memory, до 32 графических процессоров Nvidia, с которыми обработка данных идёт в десятки раз быстрее. Серверы оптимизированы для машинного обучения, критически важных бизнес-приложений и сред памяти. Показатели такого уровня могут быть надежным фундаментом архитектуры Интернета вещей для банков, которые приходят к анализу и обработки данных с любых источников «на месте».

Atos имеет опыт и экспертизу в финансовом секторе. На саммите компания поделилась знаниями в рамках кейс-сессии «Оцифровка «аналогового» банка» и сделала не только обзор решений, среди которых Hi-end серверы, HPC, QLM, но и показала реальные проекты с результатами внедрений подобных решений. Участники узнали о том, какие тенденции цифровой трансформации необходимо учитывать, чтобы уже сегодня начать движение к искусственному интеллекту, машинному обучению и периферийным вычислениям.

Своё понимание развития систем анализа информации представил Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности компании Atos в России. Он выступил с докладом «Цифровой бизнес в финансовом секторе: точка зрения глобального вендора Bull» на первой стратегической сессии «Цифровой финансовый рынок: условия и требования к участникам. Видение глобальных вендоров».

«Финансовый сектор, всегда стоявший на передовой технологических изменений, сейчас переживает один из самых масштабных этапов эволюции. Банки уходят в цифровую плоскость и требуют внедрения надёжных высокопроизводительных систем и качественных серверных платформ - сказал Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности компании Atos в России. – Накопленные знания и опыт нашего технологического бренда Bull, понимание особенностей ведения бизнеса позволяют Atos предоставлять комплексные решения для финансового рынка, который требует особое ответственное отношение к информации, её обработке и защите».

В этом году основной темой саммита стала «Цифровая трансформация финансового рынка: управление изменениями». В свете глобального проникновения технологий аналитики данных на рынке финансовых услуг эксперты наблюдали постоянные изменения, но одним из главных стабильных трендов остаётся рост потребности в надёжных и защищённых интеллектуальных платформах, способных выполнить все рабочие нагрузки Business Intelligence-систем. Atos работает над проектами в этом направлении, давая возможность банкам и финансовым компаниям по всему миру трансформировать данные и приобретать решающее конкурентное преимущество.